Українцям готові платити 50 тисяч гривень і більше: хто зараз потрібний на ринку праці?

Заробляти 50 тисяч гривень і більше в Україні – це вже не мрія, а реальність! Попит на кваліфікованих фахівців зростає, і окремі роботодавці готові платити високі зарплати за потрібні навички. Якщо ви шукаєте нові можливості, дізнайтеся, за ким активно “полюють” на українському ринку праці.

Де платять найбільше: ТОП-вакансії з високими зарплатами

Український ринок праці демонструє, що якісні навички та досвід можуть бути гідно оцінені.

Майстер з ремонту пральних машин (учень). Здивуєтеся, але компанія, яка спеціалізується на ремонті пральних машин, шукає майстра-учня і обіцяє платити близько 85 000 грн! Це підтверджує високий попит на кваліфікованих технічних фахівців.

Продавець-консультант у магазині техніки. Ця позиція може принести від 25 000 до 50 000 грн. До обов’язків входить оформлення покупок на касі, допомога у веденні касової та первинної документації, проведення переоцінки та інвентаризації товару.

Водій-міжнародник. Торгово-промислове підприємство готове платити водієві-міжнароднику від 40 000 до 60 000 грн. Від претендентів вимагають досвід водіння автомобіля з напівпричепом (категорія “СЕ”), наявність біометричного паспорта, чипа, а також відповідальність, пунктуальність та вміння працювати в команді.

Ринок праці: швидкість пошуку та найскладніші професії

Пошук роботи в Україні стає швидшим, ніж у минулі роки, але не для всіх. У 2025 році українці знаходять нову роботу в середньому за 51 день. Це більше, ніж у 2024 році (50 днів), але значно менше, ніж у 2023 році (60 днів). За даними Держслужби зайнятості, нову роботу найшвидше знаходять наукові співробітники, лікарі, електрослюсарі, машиністи та гірники. Представники цих професій витрачають на пошук у середньому лише тиждень. Це свідчить про гострий дефіцит таких фахівців на ринку. Проте, представники деяких професій змушені витрачати на пошук нової роботи значно більше часу. Серед них:

Брикетувальники. Фахівці, які займаються виробництвом паливних брикетів.

Фахівці з інтерв’ювання. Ті, хто збирає первинну інформацію, проводячи інтерв’ю з людьми.

Організатори ритуалів. Працівники, що організовують і проводять церемонії похорону.

Ці дані показують, що український ринок праці активно адаптується до нових реалій, а високий попит на певні спеціальності відкриває значні можливості для кваліфікованих кадрів.