Украинцам готовы платить 50 тысяч гривен и больше: кто сейчас востребован на рынке труда?

Зарабатывать 50 тысяч гривен и больше в Украине – это уже не мечта, а реальность! Спрос на квалифицированных специалистов растет, и отдельные работодатели готовы платить высокие зарплаты за нужные навыки. Если вы ищете новые возможности, узнайте, за кем активно «охотятся» на украинском рынке труда.

Где платят больше всего: ТОП-вакансии с высокими зарплатами

Украинский рынок труда демонстрирует, что качественные навыки и опыт могут быть по достоинству оценены.

Мастер по ремонту стиральных машин (ученик). Удивитесь, но компания, специализирующаяся на ремонте стиральных машин, ищет мастера-ученика и обещает платить около 85 000 грн! Это подтверждает высокий спрос на квалифицированных технических специалистов.

Продавец-консультант в магазине техники. Эта позиция может принести от 25 000 до 50 000 грн. В обязанности входит оформление покупок на кассе, помощь в ведении кассовой и первичной документации, проведение переоценки и инвентаризации товара.

Водитель-международник. Торгово-промышленное предприятие готово платить водителю-международнику от 40 000 до 60 000 грн. От претендентов требуют опыт вождения автомобиля с полуприцепом (категория «СЕ»), наличие биометрического паспорта, чипа, а также ответственность, пунктуальность и умение работать в команде.

Рынок труда: скорость поиска и самые сложные профессии

Поиск работы в Украине становится быстрее, чем в прошлые годы, но не для всех. В 2025 году украинцы находят новую работу в среднем за 51 день. Это больше, чем в 2024 году (50 дней), но значительно меньше, чем в 2023 году (60 дней). По данным Госслужбы занятости, новую работу быстрее всего находят научные сотрудники, врачи, электрослесари, машинисты и горняки. Представители этих профессий тратят на поиск в среднем всего неделю. Это свидетельствует об остром дефиците таких специалистов на рынке. Однако представители некоторых профессий вынуждены тратить на поиск новой работы значительно больше времени. Среди них:

Брикетировщики. Специалисты, занимающиеся производством топливных брикетов.

Специалисты по интервьюированию. Те, кто собирает первичную информацию, проводя интервью с людьми.

Организаторы ритуалов. Работники, организующие и проводящие церемонии похорон.

Эти данные показывают, что украинский рынок труда активно адаптируется к новым реалиям, а высокий спрос на определенные специальности открывает значительные возможности для квалифицированных кадров.