Гроші не зарахують: українцям розкрили поширену помилку при оплаті газу

Уявіть: ви сплатили рахунок за газ, а оплата… просто зникла! Таке може статися, якщо ви допустите поширену помилку під час заповнення платіжки. Щоб уникнути проблем та переплат, українцям необхідно знати, як правильно вносити свої дані, інакше ваші гроші можуть просто “загубитися” в системі.

Головна помилка: чому вашу оплату за газ можуть не зарахувати

Неправильне заповнення реквізитів – це не просто дрібниця, а причина, через яку ваші кошти можуть не дійти до отримувача. Під час оплати послуг за розподіл газу (або будь-яких інших комунальних послуг) надзвичайно важливо правильно та повністю заповнювати свої дані в полі “Призначення платежу”. Якщо ви забудете або помилково внесете інформацію, сплачені кошти неможливо буде ідентифікувати та зарахувати на ваш особовий рахунок. Тобто, плату можуть не зарахувати, і ви все одно залишитеся з боргом.

Якщо ви виявили, що платіж не зараховано через некоректні дані, вам доведеться:

Звертатися до Центрів обслуговування клієнтів.

Надавати підтверджувальні документи про здійснення оплати (квитанції).

Щоб платіж не загубився, завжди перевіряйте правильність заповнених даних та реквізитів. Обов’язково вказуйте:

Номер особистого рахунку.

ПІБ платника.

Повну адресу домогосподарства.

Зазначення “Оплату послуги з розподілу газу”.

Тарифи на газ та важливість зберігання квитанцій

Окрім правил оплати, варто знати, що чекає українців з тарифами на газ та як убезпечити себе у майбутньому.

У серпні українці, які є клієнтами “Нафтогазу” (а це близько 98% абонентів), продовжать отримувати газ за тарифом 7,96 грн/кубометр. “Нафтогаз” продовжив дію тарифного плану “Фіксований” щонайменше до 30 квітня 2026 року, забезпечуючи стабільність цін для населення.

Юристи наполегливо радять українцям зберігати квитанції про оплату комунальних послуг протягом 5 років. Ці документи є вашим надійним доказом оплати та можуть допомогти вирішити будь-які можливі суперечки з постачальниками у разі збоїв, помилок чи змін тарифів.

Завжди будьте уважними при здійсненні комунальних платежів. Ваша пильність вбереже вас від зайвих клопотів та фінансових проблем.