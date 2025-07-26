Киевстар запускает мобильный интернет от Starlink: узнайте, когда и сколько это будет стоить

Украина станет первой страной в Европе, где появится мобильный интернет от Starlink! Компания «Киевстар» готовится к запуску уникальной услуги Starlink Direct to Cell, которая позволит смартфонам абонентов подключаться к спутникам Starlink напрямую. Тестирование уже скоро начнется в шести областях Украины, а это значит, что стабильная связь станет доступной практически в любой точке страны!

Революционная связь: когда заработает и какова стоимость

Это инновационное решение имеет потенциал полностью изменить ландшафт мобильной связи в Украине, обеспечивая доступ к интернету там, где его раньше не было.

Услуга Starlink Direct to Cell с возможностью отправки текстовых сообщений должна заработать для абонентов в четвертом квартале 2025 года. Функции голосовой связи и передачи данных будут внедряться постепенно, по мере запуска новых спутников. Это свидетельствует о поэтапном расширении возможностей сервиса.

На время тестирования абоненты «Киевстар» будут пользоваться услугой бесплатно. В дальнейшем тарифы могут быть пересмотрены, но первоначальный бесплатный доступ позволяет оценить все преимущества новой связи.

Первыми регионами, где будет проведено тестирование, станут:

Житомирская область

Винницкая область

Волынская область

Хмельницкая область

Ровенская область

Тернопольская область

После успешного тестирования сервис постепенно станет доступным для всех пользователей «Киевстар».

Безопасность и покрытие: важные нюансы новой технологии

Технология Direct to Cell имеет не только преимущества, но и важные ограничения, о которых необходимо знать.

Покрытие по всей территории. Технология Direct to Cell позволит обеспечить связь на всех территориях под контролем правительства Украины, где возможно принимать спутниковый сигнал. Это означает, что отдаленные районы, или те, где традиционная мобильная связь нестабильна, получат доступ к интернету.

Ограничения на оккупированных территориях. Важно отметить, что во временно оккупированных районах услуга работать не будет. Это подчеркивает ее использование исключительно на подконтрольных Украине территориях.

Соглашение о сотрудничестве между «Киевстар» и Starlink по спутниковой связи Direct to Cell было подписано 30 декабря 2024 года, а тестовые запуски начались еще в конце 2024 года. Это является значительным шагом к обеспечению стабильной и доступной связи для всех украинцев, что особенно актуально в условиях вызовов современности.