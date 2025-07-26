Київстар запускає мобільний інтернет від Starlink: скільки це коштуватиме

Україна стане першою країною в Європі, де з’явиться мобільний інтернет від Starlink! Компанія “Київстар” готується до запуску унікальної послуги Starlink Direct to Cell, яка дозволить смартфонам абонентів підключатися до супутників Starlink напряму. Тестування вже скоро розпочнеться у шести областях України, а це означає, що стабільний зв’язок стане доступним практично в будь-якій точці країни!

Революційний зв’язок: коли запрацює та яка вартість

Це інноваційне рішення має потенціал повністю змінити ландшафт мобільного зв’язку в Україні, забезпечуючи доступ до інтернету там, де його раніше не було.

Послуга Starlink Direct to Cell з можливістю надсилання текстових повідомлень має запрацювати для абонентів у четвертому кварталі 2025 року. Функції голосового зв’язку та передачі даних впроваджуватимуться поступово, у міру запуску нових супутників. Це свідчить про поетапне розширення можливостей сервісу.

На час тестування абоненти “Київстар” користуватимуться послугою безкоштовно. У подальшому тарифи можуть бути переглянуті, але початковий безкоштовний доступ дає змогу оцінити всі переваги нового зв’язку.

Першими регіонами, де буде проведено тестування, стануть:

Житомирська область

Вінницька область

Волинська область

Хмельницька область

Рівненська область

Тернопільська область

Після успішного тестування сервіс поступово стане доступним для всіх користувачів “Київстар”.

Безпека та покриття: важливі нюанси нової технології

Технологія Direct to Cell має не лише переваги, а й важливі обмеження, про які необхідно знати.

Покриття по всій території. Технологія Direct to Cell дозволить забезпечити зв’язок на всіх територіях під контролем уряду України, де можливо приймати супутниковий сигнал. Це означає, що віддалені райони, або ті, де традиційний мобільний зв’язок нестабільний, отримають доступ до інтернету.

Обмеження на окупованих територіях. Важливо зазначити, що у тимчасово окупованих районах послуга працювати не буде. Це підкреслює її використання виключно на підконтрольних Україні територіях.

Угода про співпрацю між “Київстар” і Starlink щодо супутникового зв’язку Direct to Cell була підписана 30 грудня 2024 року, а тестові запуски почалися ще наприкінці 2024 року. Це є значним кроком до забезпечення стабільного та доступного зв’язку для всіх українців, що особливо актуально в умовах викликів сьогодення.