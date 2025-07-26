В Украине изменят требования для выхода на пенсию: что должен знать каждый украинец?

С 2026 года в Украине кардинально меняются требования к пенсионному стажу. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь не менее 33 лет стажа. Это означает, что норма по стажу вырастет на 12 месяцев, ведь в этом году для выхода на пенсию в этом возрасте необходимо иметь 32 года стажа. Это нововведение коснется миллионов украинцев, поэтому важно знать, какие условия нужно выполнить, чтобы не остаться без выплат.

Поэтапный рост требований: кто успеет выйти на пенсию вовремя?

Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривает поэтапное увеличение требований по страховому стажу. Этот процесс продлится до 2028 года.

2025 год: Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо 32 года стажа, в 63 года – 22 года, в 65 лет – 15 лет.

2026 год: Для выхода на пенсию в 60 лет – 33 года стажа, в 63 года – 23 года, в 65 лет – 15 лет.

2027 год: Для выхода на пенсию в 60 лет – 34 года стажа, в 63 года – 24 года, в 65 лет – 15 лет.

2028 год: Для выхода на пенсию в 60 лет только те, кто имеет от 35 лет стажа, смогут выйти на пенсию вовремя. Для 63 лет – 25 лет, для 65 лет – 15 лет.

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), средний стаж украинцев составляет 33 года 9 месяцев. Это означает, что в 2026 году большинство украинцев все еще сможет выходить на пенсию вовремя. Массовая проблема с выполнением условий может возникнуть уже в 2027 году, когда требования к стажу станут еще более жесткими. Эта тенденция приводит к тому, что все больше украинцев будет вынуждено работать до 63 или даже 65 лет, если они не будут иметь достаточного стажа до 60 лет. В прошлом году, например, 27,4% лиц, достигших пенсионного возраста, не смогли выйти на пенсию в 60 лет.

Как будут назначать пенсию и что стоит знать о выплатах

Пенсионный фонд объясняет, что право на пенсию возникает не сразу после достижения возраста, а после выполнения всех условий по стажу. Украинцы могут обращаться за пенсией тогда, когда они выполнили условия по стажу. Например, если мужчине исполняется 60 лет 1 февраля 2025 года, но он имеет только 31 год 6 месяцев стажа (при необходимых 32 годах), он сможет обратиться за назначением пенсии только после того, как доработает необходимые 6 месяцев стажа. Пенсия будет назначена с даты обращения. Пенсия по возрасту может назначаться автоматически (без обращения лица) со дня, следующего за днем достижения 60 лет, если в реестре застрахованных лиц есть все необходимые сведения о стаже, приобретенном до 2004 года.