В Україні змінять вимоги для виходу на пенсію: що повинен знати кожен українець?

З 2026 року в Україні кардинально змінюються вимоги до пенсійного стажу. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати не менше 33 років стажу. Це означає, що норма по стажу зросте на 12 місяців, адже цього року для виходу на пенсію у цьому віці необхідно мати 32 роки стажу. Це нововведення торкнеться мільйонів українців, тому важливо знати, які умови потрібно виконати, щоб не залишитися без виплат.

Поетапне зростання вимог: хто встигне вийти на пенсію вчасно?

Закон “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачає поетапне збільшення вимог щодо страхового стажу. Цей процес триватиме до 2028 року.

2025 рік: Для виходу на пенсію у 60 років необхідно 32 роки стажу, у 63 роки – 22 роки, у 65 років – 15 років.

2026 рік: Для виходу на пенсію у 60 років – 33 роки стажу, у 63 роки – 23 роки, у 65 років – 15 років.

2027 рік: Для виходу на пенсію у 60 років – 34 роки стажу, у 63 роки – 24 роки, у 65 років – 15 років.

2028 рік: Для виходу на пенсію у 60 років лише ті, хто має від 35 років стажу, зможуть вийти на пенсію вчасно. Для 63 років – 25 років, для 65 років – 15 років.

За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), середній стаж українців становить 33 роки 9 місяців. Це означає, що у 2026 році більшість українців все ще зможе виходити на пенсію вчасно. Масова проблема з виконанням умов може виникнути вже у 2027 році, коли вимоги до стажу стануть ще жорсткішими. Ця тенденція призводить до того, що дедалі більше українців буде вимушено працювати до 63 або навіть 65 років, якщо вони не матимуть достатнього стажу до 60 років. У минулому році, наприклад, 27,4% осіб, які досягли пенсійного віку, не змогли вийти на пенсію у 60 років.

Як призначатимуть пенсію та що варто знати про виплати

Пенсійний фонд пояснює, що право на пенсію виникає не одразу після досягнення віку, а після виконання всіх умов щодо стажу. Українці можуть звертатися за пенсією тоді, коли вони виконали умови щодо стажу. Наприклад, якщо чоловіку виповнюється 60 років 1 лютого 2025 року, але він має лише 31 рік 6 місяців стажу (при необхідних 32 роках), він зможе звернутися за призначенням пенсії лише після того, як допрацює необхідні 6 місяців стажу. Пенсія буде призначена з дати звернення. Пенсія за віком може призначатися автоматично (без звернення особи) з дня, наступного за днем досягнення 60 років, якщо у реєстрі застрахованих осіб є всі необхідні відомості про стаж, набутий до 2004 року.