Нужен лишь самый обычный Wi-Fi роутер: ученые освоили новую технологию отслеживания людей
Вас смогут найти повсюду даже без камеры или смартфона.
Если вам казалось, что угрозой для вашей личной жизни могут стать только уличные камеры или включенный GPS, то вы ошибались. Исследователи из университета Ла Сапиенца, расположенного в Риме, освоили новую технологию слежения. Чтобы воспользоваться ею не нужны ни смартфон, ни камера. Достаточно простого Wi-Fi роутера.
Как это работает?
Представленная итальянцами система WhoFi анализирует характер взаимодействия тела человека с сигналом Wi-Fi. Оказывается у каждого человека он другой и очень легко распознать. Это своего рода «отпечаток тела», изменяющий интенсивность, а иногда и направление распространения радиоволн. Таким образом, при повторном появлении человека в пределах действия той же Wi-Fi сети, технология позволяет его распознать.
Каковы возможности новой технологии?
С помощью технологии WhoFi можно отслеживать перемещение человека не только внутри помещения, но и между другими локациями. И главное – для этого не нужен визуальный контакт. Эта Wi-Fi технология, в отличие от обычных камер слежения, может видеть людей в темноте и даже через стены.
Что касается точности WhoFi, то она, по результатам экспериментов, иногда достигает 95,5%. Ранее такие эксперименты могли похвастаться точностью максимум 75%. Понятно, что этого было очень мало для надежной слежки.
Что нужно для отслеживания людей через Wi-Fi?
Новая технология слежения с помощью Wi-Fi не требует наличия специальных устройств. В частности, для ее тестирования ученые использовали обычные Wi-Fi-роутеры TP-Link N750. Такие модели относятся к среднему классу и даже не подразумевают поддержку новейших стандартов.
Как можно использовать новую технологию слежения?
Разработчики утверждают, что система слежения с помощью Wi-Fi имеет целый ряд потенциальных приложений. Например:
- в магазинах – для узнавания клиентов и автоматического начисления им скидок;
- в спецслужбах – для отслеживания передвижения подозреваемых;
- в правоохранительных органах – для выявления протестов и митингов без использования камер.
Пока технология все еще находится на стадии прототипа. Однако уже на данном этапе ясно, что у нее большое будущее. Такая новая система слежения может помочь снизить уровень преступности, значительно повысив комфорт и безопасность граждан.