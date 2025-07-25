Потрібен лише звичайнісінький Wi-Fi роутер: вчені освоїли нову технологію відстежування людей

Якщо вам здавалося, що загрозою для вашого приватного життя можуть стати лише вуличні камери чи увімкнений GPS, то ви помилялися. Дослідники з університету Ла Сапієнца, що у Римі, освоїли нову технологію стеження. Щоб нею скористатися не потрібні ані смартфон, ані камера. Достатньо найпростішого Wi-Fi роутера.

Як це працює?

Представлена італійцями система WhoFi аналізує характер взаємодії людського тіла із сигналом Wi-Fi. Виявляється у кожної людини він інший і його дуже легко розпізнати. Це свого роду «відбиток тіла», який змінює інтенсивність, а іноді й напрямок поширення радіохвиль. Таким чином при повторній появи людини в межах дії тієї самої Wi-Fi мережі, технологія дає змогу її розпізнати.

Які можливості нової технології?

За допомогою технології WhoFi можна відстежувати переміщення людини не лише в межах приміщення, а й між іншими локаціями. І головне – для цього не потрібен візуальний контакт. Ця Wi-Fi технологія, на відміну від звичайних камер стеження, може бачити людей у темряві та навіть крізь стіни.

Щодо точності WhoFi, то вона, за результатами експериментів, подекуди досягає 95,5%. Раніше ж такі експерименти могли похвалитися точністю максимум 75%. Зрозуміло, що цього було вкрай мало для надійного стеження.

Що потрібно для відстежування людей через Wi-Fi?

Нова технологія стеження за допомогою Wi-Fi не вимагає наявності жодних спеціальних пристроїв. Зокрема для її тестування вчені використовували звичайні Wi-Fi-роутери TP-Link N750. Такі моделі належать до середнього класу та навіть не передбачають підтримки найновіших стандартів.

Для чого можна використовувати нову технологію стеження?

Розробники стверджують, що система стеження за допомогою Wi-Fi має цілу низку потенційних застосувань. Наприклад:

у магазинах – для впізнавання клієнтів та автоматичного нарахування їм знижок;

у спецслужбах – для відстежування пересування підозрюваних;

у правоохоронних органах – для виявлення учасників протестів та мітингів без використання камер.

Наразі технологія все ще знаходиться на стадії прототипу. Однак вже на даному етапі зрозуміло, що у неї велике майбутнє. Така новітня система стеження може допомогти знизити рівень злочинності, значно підвищивши комфорт та безпеку громадян.