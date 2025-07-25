Потрібен лише звичайнісінький Wi-Fi роутер: вчені освоїли нову технологію відстежування людей
Вас зможуть знайти всюди, навіть без камери чи смартфону.
Якщо вам здавалося, що загрозою для вашого приватного життя можуть стати лише вуличні камери чи увімкнений GPS, то ви помилялися. Дослідники з університету Ла Сапієнца, що у Римі, освоїли нову технологію стеження. Щоб нею скористатися не потрібні ані смартфон, ані камера. Достатньо найпростішого Wi-Fi роутера.
Як це працює?
Представлена італійцями система WhoFi аналізує характер взаємодії людського тіла із сигналом Wi-Fi. Виявляється у кожної людини він інший і його дуже легко розпізнати. Це свого роду «відбиток тіла», який змінює інтенсивність, а іноді й напрямок поширення радіохвиль. Таким чином при повторній появи людини в межах дії тієї самої Wi-Fi мережі, технологія дає змогу її розпізнати.
Які можливості нової технології?
За допомогою технології WhoFi можна відстежувати переміщення людини не лише в межах приміщення, а й між іншими локаціями. І головне – для цього не потрібен візуальний контакт. Ця Wi-Fi технологія, на відміну від звичайних камер стеження, може бачити людей у темряві та навіть крізь стіни.
Щодо точності WhoFi, то вона, за результатами експериментів, подекуди досягає 95,5%. Раніше ж такі експерименти могли похвалитися точністю максимум 75%. Зрозуміло, що цього було вкрай мало для надійного стеження.
Що потрібно для відстежування людей через Wi-Fi?
Нова технологія стеження за допомогою Wi-Fi не вимагає наявності жодних спеціальних пристроїв. Зокрема для її тестування вчені використовували звичайні Wi-Fi-роутери TP-Link N750. Такі моделі належать до середнього класу та навіть не передбачають підтримки найновіших стандартів.
Для чого можна використовувати нову технологію стеження?
Розробники стверджують, що система стеження за допомогою Wi-Fi має цілу низку потенційних застосувань. Наприклад:
- у магазинах – для впізнавання клієнтів та автоматичного нарахування їм знижок;
- у спецслужбах – для відстежування пересування підозрюваних;
- у правоохоронних органах – для виявлення учасників протестів та мітингів без використання камер.
Наразі технологія все ще знаходиться на стадії прототипу. Однак вже на даному етапі зрозуміло, що у неї велике майбутнє. Така новітня система стеження може допомогти знизити рівень злочинності, значно підвищивши комфорт та безпеку громадян.