На украинских дорогах был замечен новый знак с зеленой обводкой: от чего он предостерегает

На украинских дорогах становиться все больше знаков нового типа. С виду это круглые таблички с черными цифрами на белом фоне и характерной зеленой каймой. Украинцам рассказали, что означают эти знаки и какое наказание грозит водителю, который не выполнит их указаний.

Каково значение нового знака?

Знаки с зеленым обводкой сообщают водителям о рекомендованной скорости движения на определенном участке дороги. Причем ключевое слово здесь именно «рекомендованная». То есть следовать указаниям этого знака водители могут, но не обязаны.

Где можно встретить знак с зеленой каймой?

Несмотря на рекомендационный характер нового типа знаков, игнорировать их водителям все же не стоит. Ведь знаки с зелёной каймой устанавливают преимущественно на наиболее опасных участках дороги. А именно:

в жилых кварталах;

вблизи школ;

на сложных поворотах и т.д.

Эти знаки являются своего рода предупреждением для водителя снизить скорость и не терять бдительности. Ведь на участках автодорог, где их размещают, обычно повышенный риск ДТП.

Какое наказание может получить нарушитель?

Ввиду того, что знак с зеленой каймой носит исключительно рекомендационный характер, за его нарушение не предусмотрены никакие санкции. То есть, если на знаке указана рекомендованная скорость 30 км/ч, а водитель продолжает ехать на скорости 50 км/ч, ему за это ничего не будет.

Но, несмотря на то, что нарушение указаний знаков с зеленой каймой не наказывается штрафом, они имеют очень важную функцию. Главной целью установки таких знаков является уменьшение количества ДТП в наиболее опасных зонах. В частности, такие знаки уже давно используются в ряде европейских стран, среди которых Германия и Норвегия. Там они также выполняют лишь предупредительную функцию, но при этом уже неоднократно доказали свою эффективность.