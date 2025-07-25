На українських дорогах помітили новий знак із зеленою обвідкою: від чого він застерігає

На українських дорогах почало з’являтися все більше знаків нового типу. На вигляд це круглі таблички з чорними цифрами на білому тлі та характерною зеленою каймою. Українцям розповіли, що означають ці знаки та яке покарання загрожує водію, що не виконає їх вказівки.

Яке значення нового знаку?

Знаки із зеленим обведення повідомляють водіям про рекомендовану швидкість руху на певній ділянці дороги. Причому ключове слово тут саме «рекомендовану». Тобто слідувати вказівкам цього знаку водії можуть, але не зобов’язані.

Де можна зустріти знак із зеленою каймою?

Попри рекомендаційний характер нового типу знаків, ігнорувати їх водіям все ж не варто. Адже знаки із зеленою каймою встановлюють переважно на найбільш небезпечних ділянках дороги. А саме:

у житлових кварталах;

поблизу шкіл;

на складних поворотах тощо.

Ці знаки є свого роду попередженням для водія зменшити швидкість та не втрачати пильності. Адже на ділянках автошляху, де їх розміщують, зазвичай підвищений ризик ДТП.

Яке покарання може отримати порушник?

Зважаючи на те, що знак із зеленою каймою носить виключно рекомендаційний характер, за його порушення не передбачено жодних санкцій. Тобто якщо на знаку вказана рекомендована швидкість 30 км/год, а водій продовжує їхати на швидкості 50 км/год, йому за це нічого не буде.

Та незважаючи на те, що порушення вказівок знаків із зеленою каймою не карається штрафом, вони мають дуже важливу функцію. Головною метою встановлення таких знаків є зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод у найбільш небезпечних зонах. Зокрема такі знаки вже давно використовуються у низці європейських країн, серед яких Німеччина та Норвегія. Там вони також виконують лише попереджувальну функцію, та при цьому вже неодноразово довели свою ефективність.