Украинских школьников с 1 сентября ждут нововведения: они начнут изучать совершенно новый предмет

В учебном году 2025/2026 украинские школьники будут обучаться по обновленной программе. В Министерстве образования и науки Украины решили, что учащимся 4-11 классов необходимо погрузиться в столь актуальную сегодня тему энергоэффективности. Школьников будут обучать рациональному использованию имеющиеся ресурсов и их экономии.

Как украинских детей будут обучать энергоэффективности?

Как отметил глава МОН Оксен Лисовой, процесс интеграции новой темы в учебную программу учащихся пройдет без увеличения нагрузки. То есть тематика энергоэффективности не будет введена в форме нового предмета. В МОН соответствующим образом обновят учебные программы по другим предметам, вписав в них определенные элементы энергоэффективности. Речь о таких программах, как «Естественные науки», STEM, «Познаем природу», «Окружающая среда», «Технологии» и т.д.

Оксен Лисовой подчеркнул, что понимание основ энергоэффективности очень важно для каждого украинца. Тем более на фоне войны, которая, кроме прочего, направлена также на разрушение энергетической инфраструктуры страны. Ведь большинство ракетных ударов врага имеют целью именно повреждение или уничтожение энергетических объектов.

В МОН уже подготовили новые учебники и учителей

Чтобы эффективно интегрировать новую тему в уже существующие учебные программы, МОН провел основательную работу. В рамках проекта «Уроки энергоэффективности» было подготовлено:

более 2,2 тысяч учителей, прошедших специализированные курсы;

ряд пособий для учащихся от 4-го до 11-го классов, которые сделают процесс преподавания более интересным и содержательным;

пособия по преподаванию энергоэффективности, в которых содержатся рекомендации по проведению практических занятий и внеурочных активностей.

Кроме того, будущим преподавателям энергоэффективности доступны онлайн-курсы в виде видеоуроков, которые можно пройти абсолютно бесплатно.

По словам Оксена Лисового, уроки энергоэффективности это лишь первый шаг к внедрению в систему образования темы зеленой энергетики, которая осуществляется в рамках проекта LEARN. Ведь ресурсы нашей планеты не бесконечны, поэтому поколению будущего стоит научиться основам энергосбережения и использования сил природы.