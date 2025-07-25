Українських школярів з 1 вересня чекають нововведення: вони почнуть вивчати абсолютно новий предмет

У навчальному році 2025/2026 українські школярі вчитимуться за оновленою програмою. У Міністерстві освіти і науки України вирішили, що учням 4-11 класів необхідно зануритись у таку актуальну сьогодні тему енергоефективності. Школярів навчатимуть бути більш енергоощадними та раціонально використовувати наявні ресурси.

Як українських дітей навчатимуть енергоефективності?

Як зазначив голова МОН Оксен Лісовий, процес інтеграції нової теми у навчальну програму учнів відбудеться без збільшення навантаження. Тобто тематику енергоефективності не буде введено у формі нового предмету. Натомість у МОН відповідним чином оновлять навчальні програми з інших предметів, вписавши у них певні елементи енергоефективності. Мова про такі програми, як «Природничі науки», STEM, «Пізнаємо природу», «Довкілля», «Технології» та ін.

Оксен Лісовий підкреслив, що розуміння основ енергоефективності є дуже важливим для кожного українця. Тим паче на тлі війни, що, окрім іншого, спрямована також на руйнування енергетичної інфраструктури країни. Адже більшість ракетних ударів ворога мають за мету саме пошкодження чи знищення енергетичних об’єктів.

У МОН вже підготували нові підручники та вчителів

Щоб ефективно інтегрувати нову тему у вже існуючі навчальні програми, МОН провів ґрунтовну роботу. В межах проекту «Уроки енергоефективності» було підготовлено:

понад 2,2 тисячі вчителів, які пройшли спеціалізовані курси;

низку посібників для учнів від 4-го до 11-го класів, що зроблять процес викладання більш цікавим та змістовним;

посібники для викладання енергоефективності, в яких містяться рекомендації щодо проведення практичних занять та позаурочних активностей.

Крім того майбутнім викладачам енергоефективності доступні онлайн-курси у вигляді відеоуроків, які можна пройти абсолютно безкоштовно.

За словами Оксена Лісового, уроки енергоефективності це лише перший крок до впровадження в освіту теми зеленої енергетики, що здійснюється в межах проекту LEARN. Адже ресурси нашої планети не є нескінченними, тож поколінню майбутнього варто навчитися основам енергозбереження та використання сил природи.