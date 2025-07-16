Новини

В Одесской области большой дом продают всего за 3,5 тысячи долларов: как он выглядит и почему стоит так дешево

Объект недвижимости расположен на живописном берегу лимана, однако имеет несколько заметных недостатков.

Дайнеко Наталія17.07.2025

В Украине сейчас наблюдается тенденция продажи домов и квартир, расположенных в опасных регионах. Такую недвижимость часто можно приобрести за полцены или даже дешевле. Но низкая цена обусловлена не только расположением жилья, но и его плохим состоянием.

Дом на морском побережье за копейки

На одном из популярных порталов по продаже недвижимости недавно появилось объявление о продаже просторного 4-х комнатного дома. Площадь квартиры составляет 100 кв. м, к тому же оно расположено недалеко от живописного морского побережья. Но, несмотря на очевидные преимущества дома, за свою собственность хозяин просит всего 150 тыс. гривен, то есть около 3,5 тыс. долларов.

В тему

Какие преимущества недорого дома на берегу моря?

Дом расположен в селе Тузлы, что на Одесщине. В 500 м от него находится лиман Бурнас, известный своими лечебными грязями. До ближайшего пляжа в селе Лебедевка – около 5 км. Кроме самого дома, есть также просторный двор, который можно обустроить по своему усмотрению.

В доме есть все необходимые коммуникации. В частности:

  • новая проводка;
  • санузел;
  • водоснабжение;
  • подведена канализация.

Также владелец отмечает, что на улице рядом с домом есть асфальт. Так что новому владельцу будет удобно подъезжать к дому на автомобиле.

Почему такая низкая цена?

Несмотря на близость к морскому побережью и лиману, свежий воздух и просторность здания, она имеет некоторые недостатки. В доме долгое время никто не проживает, поэтому его состояние несколько заброшено. Жилье требует капитального ремонта как внутри, так и снаружи.

Помимо необходимости в ремонте, такая низкая цена обусловлена также расположением дома. Он находится на расстоянии от областного центра – города Одесса. Кроме того, прибрежные регионы сейчас часто страдают от вражеских обстрелов. Поэтому новый собственник рискует в любой момент потерять только что приобретенную недвижимость.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Дайнеко Наталія17.07.2025
Back to top button