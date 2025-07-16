В Одесской области большой дом продают всего за 3,5 тысячи долларов: как он выглядит и почему стоит так дешево

В Украине сейчас наблюдается тенденция продажи домов и квартир, расположенных в опасных регионах. Такую недвижимость часто можно приобрести за полцены или даже дешевле. Но низкая цена обусловлена не только расположением жилья, но и его плохим состоянием.

Дом на морском побережье за копейки

На одном из популярных порталов по продаже недвижимости недавно появилось объявление о продаже просторного 4-х комнатного дома. Площадь квартиры составляет 100 кв. м, к тому же оно расположено недалеко от живописного морского побережья. Но, несмотря на очевидные преимущества дома, за свою собственность хозяин просит всего 150 тыс. гривен, то есть около 3,5 тыс. долларов.

Какие преимущества недорого дома на берегу моря?

Дом расположен в селе Тузлы, что на Одесщине. В 500 м от него находится лиман Бурнас, известный своими лечебными грязями. До ближайшего пляжа в селе Лебедевка – около 5 км. Кроме самого дома, есть также просторный двор, который можно обустроить по своему усмотрению.

В доме есть все необходимые коммуникации. В частности:

новая проводка;

санузел;

водоснабжение;

подведена канализация.

Также владелец отмечает, что на улице рядом с домом есть асфальт. Так что новому владельцу будет удобно подъезжать к дому на автомобиле.

Почему такая низкая цена?

Несмотря на близость к морскому побережью и лиману, свежий воздух и просторность здания, она имеет некоторые недостатки. В доме долгое время никто не проживает, поэтому его состояние несколько заброшено. Жилье требует капитального ремонта как внутри, так и снаружи.

Помимо необходимости в ремонте, такая низкая цена обусловлена также расположением дома. Он находится на расстоянии от областного центра – города Одесса. Кроме того, прибрежные регионы сейчас часто страдают от вражеских обстрелов. Поэтому новый собственник рискует в любой момент потерять только что приобретенную недвижимость.