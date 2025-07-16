На Одещині великий будинок продають всього за 3,5 тисячі доларів: як він виглядає та чому коштує так дешево

В Україні зараз спостерігається тенденція до продажу будинків та квартир, що розташовані у небезпечних регіонах. Таку нерухомість часто можна придбати за півціни чи навіть дешевше. Але низька ціна зумовлена не лише розташуванням житла, а подекуди також його поганим станом.

Будинок на морському узбережжі за копійки

На одному з популярних порталів із продажу нерухомості нещодавно з’явилося оголошення про продаж просторого 4-кімнатного будинку. Площа помешкання складає аж 100 кв. м, до того ж воно розташоване неподалік від мальовничого морського узбережжя. Та попри очевидні переваги будинку, за свою власність господар просить лише 150 тис. гривень, тобто близько 3,5 тис. доларів.

Які переваги недорого будинку на березі моря?

Помешкання розташоване у селі Тузли, що на Одещині. У 500 м від нього знаходиться лиман Бурнас, відомий своїми лікувальними грязями. До найближчого пляжу у селі Лебедівка – близько 5 км. Окрім самого будинку, є також просторий двір, який можна облаштувати на свій розсуд.

У помешканні є всі необхідні комунікації. Зокрема:

нова проводка;

санвузол;

водопостачання;

підведена каналізація.

Також власник відзначає, що на вулиці поруч із будинком є асфальт. Тож новому власнику буде зручно під’їжджати до будинку на автомобілі.

Чому така низька ціна?

Попри близькість до морського узбережжя та лиману, свіже повітря та просторість будівлі, вона має певні недоліки. У будинку довгий час ніхто не проживає, тож його стан дещо занедбаний. Помешкання потребує капітального ремонту як всередині, так і зовні.

Крім потреби у ремонті, така низька ціна обумовлена також розташуванням будинку. Він знаходиться на чималій відстані від обласного центру – міста Одеса. Крім того прибережні регіони зараз часто страждають від ворожих обстрілів. Тож новий власник ризикує будь-якої миті втратити щойно придбану нерухомість.