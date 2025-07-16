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На Одещині великий будинок продають всього за 3,5 тисячі доларів: як він виглядає та чому коштує так дешево

Об’єкт нерухомості розташований на мальовничому березі лиману, однак має кілька помітних недоліків.

Дайнеко Наталія17.07.2025

В Україні зараз спостерігається тенденція до продажу будинків та квартир, що розташовані у небезпечних регіонах. Таку нерухомість часто можна придбати за півціни чи навіть дешевше. Але низька ціна зумовлена не лише розташуванням житла, а подекуди також його поганим станом.

Будинок на морському узбережжі за копійки

На одному з популярних порталів із продажу нерухомості нещодавно з’явилося оголошення про продаж просторого 4-кімнатного будинку. Площа помешкання складає аж 100 кв. м, до того ж воно розташоване неподалік від мальовничого морського узбережжя. Та попри очевидні переваги будинку, за свою власність господар просить лише 150 тис. гривень, тобто близько 3,5 тис. доларів.

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Які переваги недорого будинку на березі моря?

Помешкання розташоване у селі Тузли, що на Одещині. У 500 м від нього знаходиться лиман Бурнас, відомий своїми лікувальними грязями. До найближчого пляжу у селі Лебедівка – близько 5 км. Окрім самого будинку, є також просторий двір, який можна облаштувати на свій розсуд.

У помешканні є всі необхідні комунікації. Зокрема:

  • нова проводка;
  • санвузол;
  • водопостачання;
  • підведена каналізація.

Також власник відзначає, що на вулиці поруч із будинком є асфальт. Тож новому власнику буде зручно під’їжджати до будинку на автомобілі.

Чому така низька ціна?

Попри близькість до морського узбережжя та лиману, свіже повітря та просторість будівлі, вона має певні недоліки. У будинку довгий час ніхто не проживає, тож його стан дещо занедбаний. Помешкання потребує капітального ремонту як всередині, так і зовні.

Крім потреби у ремонті, така низька ціна обумовлена також розташуванням будинку. Він знаходиться на чималій відстані від обласного центру – міста Одеса. Крім того прибережні регіони зараз часто страждають від ворожих обстрілів. Тож новий власник ризикує будь-якої миті втратити щойно придбану нерухомість.

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Дайнеко Наталія17.07.2025
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