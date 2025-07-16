При проверке документов не загружается «Резерв+»: что делать в такой ситуации

Военно-учетный документ онлайн – это безусловно очень удобно. Однако приложение «Резерв+», с помощью которого его можно в любой момент просмотреть, иногда дает сбои. В частности, нередки случаи, когда во время проверки в общественном месте или даже пересечении границы военнообязанный не может его запустить.

Хорошо, если у гражданина есть физический военный билет. Но если нет, то можно попасть в очень неудобную ситуацию. В Министерстве обороны рассказали, что делать в этом случае.

Как подготовиться к сбою «Резерв+»?

Как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в прямом эфире национального телемарафона, приложение «Резерв+» не идеально. Несмотря на регулярные обновления и усовершенствования, он до сих пор нередко дает сбой. Поэтому военнообязанным следует быть готовыми к такому сценарию и своевременно принять необходимые меры.

Вот что можно сделать:

повсюду носить с собой физический военно-учетный документ;

скачать электронную версию военного билета в формате PDF.

Последний способ самый удобный, ведь большинство украинцев не расстается со своим смартфоном ни на минуту. Имея файл с военно-учетным документом на своем устройстве, можно не беспокоиться, что в нужный момент приложение «Резерв+» откажется сотрудничать.

Когда может понадобиться военный билет в формате PDF?

Предварительно загруженный военно-учетный документ может спасти военнообязанного в нескольких случаях. В частности:

Во время проверки на улице или в другом общественном месте. В процессе пересечения государственной границы.

В первом случае гражданин призывного возраста избежит недоразумений с представителями военкомата и сможет спокойно пойти дальше по своим делам. Во втором – вискообязанного не будут задерживать на границе из-за отсутствия документов. Ведь из-за такой задержки он мог бы опоздать на свой автобус или самолет, или вообще быть вынужденным вернуться в Украину, полностью отменив свои рабочие планы или отдых.