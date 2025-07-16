Під-час перевірки документів не завантажується «Резерв+»: що робити в такій ситуації

Військово-обліковий документ онлайн – це безумовно дуже зручно. Однак застосунок «Резерв+», за допомогою якого його можна будь-якої миті переглянути, часом дає збої. Зокрема нерідко трапляються випадки, коли під час перевірки у громадському місці чи навіть перетині кордону військовозобов’язаний не може його запустити.

Добре, якщо у громадянина при собі є фізичний військовий квиток. Та якщо немає, можна потрапити у дуже незручну ситуацію. У Міністерстві оборони розповіли, що робити в такому випадку.

Як підготуватися до збою «Резерв+»?

Як зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у прямому ефірі національного телемарафону, застосунок «Резерв+» не ідеальний. Попри регулярні оновлення та вдосконалення, він досі нерідко дає збій. Тож військовозобов’язаним варто бути готовими до такого сценарію і вчасно вжити необхідних заходів.

Ось що можна зробити:

всюди носити із собою фізичний військово-обліковий документ;

завантажити електронну версію військового квитка у форматі PDF.

Останній спосіб є найзручнішим, адже більшість українців не розлучається зі своїм смартфоном ані на хвилину. Маючи файл із військово-обліковим документом на своєму пристрої, можна не хвилюватися, що в потрібний момент застосунок «Резерв+» відмовиться співпрацювати.

Коли може знадобитися військовий квиток у форматі PDF?

Попередньо завантажений військово-обліковий документ може «врятувати» військовозобов’язаного у кількох випадках. Зокрема:

Під-час перевірки на вулиці чи в іншому громадському місці. В процесі перетину державного кордону.

У першому випадку громадянин призовного віку уникне непорозумінь із представниками військомату та зможе спокійно піти далі по своїх справах. У другому – віськовозобов’язаного не затримуватимуть на кордоні через відсутність документів. Адже через таку затримку він міг би запізнитися на свій автобус чи літак, або й узагалі бути змушеним повернутися в Україну, повністю скасувавши свої робочі плани чи відпочинок.