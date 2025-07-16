Украинские пенсионеры рискуют на годы потерять часть пенсии: над кем нависла угроза

Украинским пенсионерам в очередной раз отметили обязательное информирование Пенсионного фонда об изменении своего трудового статуса. Речь идет о трудоустройстве или открытии предпринимательской деятельности. Ведь наличие у пенсионера дополнительного источника дохода оказывает существенное влияние на размер причитающихся ему выплат. Так что, оставляя ПФУ без такой информации, пенсионер нарушает закон и, в результате, может остаться должником государства.

Почему необходимо уведомлять ПФУ о трудоустройстве?

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что информирование об изменении своего трудового статуса является обязанностью каждого пенсионера. Ведь неработающие пенсионеры имеют право на целый ряд надбавок, а значит получают более высокую пенсию, чем работающие пенсионеры.

Соответственно, не зная о наличии у пенсионера работы и зарплаты, ПФУ будет продолжать начислять ему все «бонусы» для неработающих. Когда правда выплывет, пенсионер останется виновным государству кругленькую сумму.

То же касается и открытия предпринимательской деятельности, в частности регистрации ФЛП. Поскольку пенсионеры, имеющие собственный бизнес, также получают дополнительный доход, а значит, считаются работающими.

Когда нужно уведомить ПФУ о наличии работы?

Согласно закону, пенсионер обязан обратиться в ПФУ в течение 10 дней со дня принятия на работу или открытия ФЛП. Там он напишет соответствующее заявление, тем самым информируя Пенсионный фонд об изменении своего трудового статуса. Сделать это можно несколькими способами:

лично – через сервисный центр Пенсионного фонда;

– через сервисный центр Пенсионного фонда; дистанционно – с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ.

В противном случае у пенсионера начнет накапливаться переплата, которую потом придется вернуть.

Как вернуть деньги Пенсионному фонду?

Если пенсионер, по незнанию или сознательно, не сообщил ПФУ об устройстве на работу или открытии бизнеса, он должен быть готов остаться без части пенсии. Причем, чем дольше он получал от государства ненадлежащие ему надбавки, тем продолжительнее будет срок возврата долга.

Процесс возврата задолженности ПФУ может выглядеть по-разному. В частности:

добровольный возврат – пенсионер признает вину и соглашается вернуть долг;

– пенсионер признает вину и соглашается вернуть долг; принудительное взыскание через суд – средства взимается с пенсии гражданина против его воли, согласно судебному решению.

В последнем случае ПФУ имеет право забирать у пенсионера до 20% каждой пенсии, пока долг не будет возвращен. А этот процесс может длиться месяцами или годами.