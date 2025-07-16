Українські пенсіонери ризикують на роки втратити частину пенсії: над ким нависла загроза

Українським пенсіонерам вкотре наголосили на обов’язковому інформуванні Пенсійного фонду про зміну свого трудового статусу. Ідеться про працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності. Адже наявність у пенсіонера додаткового джерела доходу суттєво впливає на розмір належних йому виплат. Тож, залишаючи ПФУ без такої інформації, пенсіонер порушує закон і, в результаті, може залишитися боржником держави.

Чому необхідно повідомляти ПФУ про працевлаштування?

У Пенсійному фонді України зазначають, що інформування про зміну свого трудового статусу є обов’язком кожного пенсіонера. Адже пенсіонери, що не працюють, мають право на цілу низку надбавок, а отже отримують вищу пенсію, ніж працюючі пенсіонери.

Відповідно, не знаючи про наявність у пенсіонера роботи і зарплатні, ПФУ буде продовжувати нараховувати йому всі «бонуси» для непрацюючих. Коли ж правда випливе, пенсіонер залишиться винним державі кругленьку суму.

Те ж саме стосується і відкриття підприємницької діяльності, зокрема реєстрації ФОП. Оскільки пенсіонери, що мають власний бізнес, також отримують додатковий дохід, а отже вважаються працюючими.

Коли потрібно повідомити ПФУ про наявність роботи?

Згідно із законом, пенсіонер зобов’язаний звернутися до ПФУ протягом 10 днів з дня прийняття на роботу чи відкриття ФОП. Там він напише відповідну заяву, тим самим інформуючи Пенсійний фонд про зміну свого трудового статусу. Зробити це можна кількома способами:

особисто – через сервісний центр Пенсійного фонду ;

– через сервісний центр Пенсійного фонду ; дистанційно – за допомогою веб-порталу електронних послуг ПФУ.

В іншому випадку у пенсіонера почне накопичуватися переплата, яку потім доведеться повернути.

Як повернути гроші Пенсійному фондові?

Якщо пенсіонер, через незнання або свідомо, не повідомив ПФУ про влаштування на роботу чи відкриття бізнесу, він повинен бути готовий залишитися без частини пенсії. Причому чим довше він отримував від держави неналежні йому надбавки, тим тривалішим буде термін повернення боргу.

Процес повернення заборгованих коштів ПФУ може виглядати по-різному. Зокрема:

добровільне повернення – пенсіонер визнає провину та погоджується повернути борг;

– пенсіонер визнає провину та погоджується повернути борг; примусове стягнення через суд – кошти стягується з пенсії громадянина проти його волі, згідно із судовим рішенням.

В останньому випадку ПФУ має право забирати у пенсіонера до 20% кожної пенсії, поки борг не буде повернено. А цей процес може тривати місяцями чи навіть роками.