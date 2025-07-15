Все изменится в полночь 29 июля: Киевстар сообщил своим абонентам о важных изменениях

Один из самых популярных мобильных операторов Украины Киевстар предупредил своих абонентов о кардинальных изменениях в обслуживании. С 00:00 часов 29 июля у них исчезнет 3G. Это связано с переводом некоторых регионов в более современную сеть 4G. Сенсационную новость сообщили на официальном сайте Киевстара.

Где отключат 3G?

Доступ к мобильному интернету 3G лишатся жители нескольких районов на Киевщине и Днепропетровщине. В их перечень входят:

Бучанский, Бориспольский, Вышгородский, Обуховский, Броварской и Фастовский районы Киевской области;

Пятихатки, Верхнеднепровск и Желтые Воды Днепропетровской области.

С 29 июля абоненты Киевстар, проживающие в этих районах и населенных пунктах, больше не смогут пользоваться интернетом 3G.

Как подготовиться к отключению 3G?

В Киевстаре уже давно начали постепенно отключать 3G в отдельных регионах, о чем каждый раз предупреждают своих абонентов. Вот и на этот раз клиенты Киевстар получили информацию об изменении сети с 3G на 4G заранее, благодаря чему смогут подготовиться к нововведениям.

О какой подготовке идет речь? Все зависит от устройства и SIM-карты. Некоторым придется изменить часть настроек на своем смартфоне или планшете, другим – заменить SIM-карту. Уместно заменить карту SIM на USIM, поддерживающую технологию 4G, можно совершенно бесплатно в любом фирменном магазине Киевстар.

Почему Киевстар переводит своих абонентов на 4G?

Отказ одного из крупнейших операторов Украины от уже устаревшей сети 3G и переход на более современную технологию 4G – это не просто прихоть. Таким образом, Киевстар значительно улучшает качество услуг, предоставляемых своим абонентам.

Ведь технология 4G – это почти на 62% более быстрый мобильный интернет, благодаря чему абоненты получают более высокое качество общения и могут мгновенно загружать в свои устройства даже достаточно объемные файлы. Что уж говорить о просмотре фильмов онлайн и прослушивании музыки, которые с 4G становятся сплошным удовольствием.