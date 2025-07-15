Все зміниться опівночі 29 липня: Київстар повідомив своїх абонентів про важливі зміни

Один з найпопулярніших мобільних операторів України Київстар попередив своїх абонентів про кардинальні зміни в обслуговуванні. З 00:00 години 29 липня у них зникне 3G. Це пов’язано із переведенням деяких регіонів на більш сучасну мережу 4G. Сенсаційну новину повідомили на офіційному сайті Київстар.

Де вимкнуть 3G?

Доступ до мобільного інтернету 3G втратять мешканці кількох районів на Київщині та Дніпропетровщині. До їх переліку входять:

Бучанський, Бориспільський, Вишгородський, Обухівський, Броварський та Фастівський райони Київської області;

П’ятихатки, Верхньодніпровськ та Жовті Води Дніпропетровської області.

З 29 липня абоненти Київстар, що проживають у цих районах та населених пунктах більше не зможуть користуватися інтернетом 3G.

Як підготуватися до відключення 3G?

У Київстар вже давно почали поступово відключати 3G у окремих регіонах, про що кожного разу попереджають своїх абонентів. От і цього разу клієнти Київстар отримали інформацію про зміну мережі з 3G на 4G заздалегідь, завдяки чому зможуть підготуватися до нововведень.

Про яку підготовку йдеться? Все залежить від пристрою та SIM-карти абонента. Декому доведеться змінити частину налаштувань на своєму смартфоні чи планшеті, іншим – замінити SIM-картку. Доречі замінити карту SIM на USIM, що підтримує технологію 4G, можна абсолютно безкоштовно у будь-якому фірмовому магазині Київстар.

Чому Київстар переводить своїх абонентів на 4G?

Відмова одного з найбільших операторів України від вже застарілої мережі 3G та перехід на більш сучасну технологію 4G – це не просто забаганка. Таким чином Київстар значно покращує якість послуг, які надає своїм абонентам.

Адже технологія 4G – це майже на 62% швидший мобільний інтернет, завдяки чому абоненти отримують більш високу якість спілкування та можуть миттєво завантажувати на свої пристрої навіть досить об’ємні файли. Що вже казати про перегляд фільмів онлайн та прослуховування музики, які із 4G стають суцільним задоволенням.