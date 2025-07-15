С 10 000 до 50 000 грн: в Украине в пять раз повысят одну из важнейших выплат

В Украине могут вскоре возрасти выплаты молодым матерям. Министерство социальной политики уже предоставило правительству для ознакомления законопроект, в котором говорится об увеличении единовременной выплаты при рождении ребенка до 50 тыс. грн. По сравнению с нынешними 10320 грн, это почти 5-кратное повышение.

Когда повысят выплаты на новорожденных?

Как отметила первый заместитель главы Минсоца Дарья Марчак, реализовать предложенные изменения в министерстве планируют уже с 1 января 2026 года. Но у этих планов есть шанс быть воплощенными в жизнь только если правительство одобрит соответствующий законопроект и передаст его в Верховную Раду.

Однако, несмотря на все препятствия, в Минсоци все же рассчитывают на позитивное развитие событий. В частности, представители министерства уже ведут переговоры с Министерством финансов, чтобы добиться выделения средств на финансирование обновленных выплат.

Насколько увеличат финансовую поддержку рожениц?

Прежде всего, Министерство социальной политики предлагает повысить единовременную выплату при рождении ребенка с 10 320 грн до 50 тыс. грн. грн. То есть сумма помощи молодым матерям увеличится почти в пять раз. Этой суммы роженицы должно было хватить на коляску, кроватку и другие вещи первой необходимости.

Помимо увеличения единовременной выплаты, в соответствующем законопроекте также идет речь о повышении суммы ежемесячных выплат. Согласно этому документу с 1-го до 12-го месяца жизни новорожденного его мать должна получать по крайней мере 2-3 тыс. грн. Сейчас матери каждый месяц получают от государства лишь 860 грн. Этой суммы не хватает даже на подгузники, не говоря уже о питании и других крайне необходимых младенцам вещах.

Сколько молодым матерям платят сейчас?

На сегодняшний день помощь от государства в связи с рождением ребенка составляет 41 280 грн. В эту сумму входит:

10 320 грн – единовременная выплата сразу после родов;

30 960 грн – равными суммами в течение трех лет (по 860 грн).

Однако этих средств критически мало, чтобы обеспечить хотя бы базовые потребности матери и ребенка.