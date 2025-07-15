З 10 000 аж до 50 000 грн: в Україні уп’ятеро підвищать одну з найважливіших виплат

В Україні можуть незабаром зрости виплати для молодих матерів. Міністерство соціальної політики вже надало уряду для ознайомлення законопроект, в якому йдеться про збільшення одноразової виплати при народженні дитини до 50 тис. грн. У порівнянні із теперішніми 10 320 грн, це майже 5-кратне підвищення.

Коли підвищать виплати на немовлят?

Як зазначила перша заступниця очільника Мінсоцу Дарія Марчак, реалізувати запропоновані зміни у міністерстві планують вже з 1 січня 2026 року. Але ці плани мають шанс бути втіленими в життя лише якщо уряд схвалить відповідний законопроект та передасть його до Верховної Ради.

Однак, попри всі перешкоди, у Мінсоці все ж розраховують на позитивний розвиток подій. Зокрема представники міністерства вже ведуть переговори із Міністерством фінансів, щоб домогтися виділення коштів на фінансування оновлених виплат.

Наскільки збільшать фінансову підтримку породіль?

Перш за все Міністерство соціальної політики пропонує підвищити одноразову виплату при народженні дитини з 10 320 грн до 50 тис. грн. Тобто сума допомоги молодим матерям збільшиться майже уп’ятеро. Цієї суми породіллі мало б вистачити на візочок, ліжечко та інші речі першої необхідності.

Крім збільшення одноразової виплати, у відповідному законопроекті також ідеться про підвищення суми щомісячних виплат. Згідно із цим документом з 1-го до 12-го місяця життя новонародженого його мати мала б отримувати принаймні 2-3 тис. грн. Зараз же матері кожного місяця отримують від держави лише 860 грн. Цієї суми не вистачає навіть на підгузки, не кажучи вже про харчування та інші вкрай необхідні немовлятам речі.

Скільки молодим матерям платять зараз?

Станом на сьогодні допомога від держави у зв’язку з народженням дитини становить 41 280 грн. У цю суму входить:

10 320 грн – одноразова виплата одразу після пологів;

30 960 грн – рівними сумами протягом трьох років (по 860 грн).

Однак цих коштів критично мало, щоб забезпечити хоча б базові потреби матері і дитини.