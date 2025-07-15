Ищи работу или собирай чемоданы: украинских беженцев в Германии поставят в жесткие условия

В скором времени украинским беженцам в Германии станет несладко. В 2026 году там планируется существенно изменить критерии предоставления социальной помощи. Вместо действующей сейчас программы Bürgergeld будет введен так называемый базовый доход, получать который смогут только украинцы, отвечающие ряду строгих требований.

Кому из украинских беженцев продолжат выплачивать пособие?

Основным требованием к получателям пособия будет обязательное трудоустройство. Как отметил канцлер Германии Фридрих Мерц, объявивший о грядущих переменах: «Люди, которые могут работать, должны работать». То есть украинцы, уходящие от официального трудоустройства, будут считаться нежелательными кандидатурами для получения государственной помощи.

Базовый доход, которым в 2026 году хотят заменить нынешнюю форму социальной помощи, будет выплачиваться только тем, кто в нем действительно нуждается. Люди, которые хотят жить в Германии на полном обеспечении государства, пройдут жесткий отбор и, скорее всего, останутся без выплат.

Какие требования будут предъявляться к беженцам?

Правила получения базового дохода, которых должны будут соблюдать украинские беженцы уже со следующего года, станут более жесткими. В частности, они коснутся:

обязанности искать работу;

площади жилья;

размера арендной платы;

личных расходов и т.д.

Однако ключевой причиной лишить беженца выплат может стать саботирование трудоустройства или наличие неофициальной работы, которую лицо скрывает от государства.

Почему в Германии хотят сократить число получателей социальных выплат?

Мотивацией для германских властей и в частности канцлера является создание для иностранцев, получивших в Германии временную защиту, дополнительной мотивации для поиска работы. Ведь когда новые правила начнут действовать, беженцы будут активнее включаться в рынок труда, чтобы не потерять государственную помощь.

Еще одним важным фактором, стимулирующим власть к переменам, является огромная сумма, которую германское правительство тратит на программу социальной помощи Bürgergeld. На сегодня это более 7 миллиардов евро в год. Введение более жестких требований к получателям выплат, по расчетам Мерца, поможет уменьшить эту сумму по крайней мере на 1-2 миллиарда. При этом помощь будет более целевая, ведь ее будут получать только те, кому эти деньги действительно жизненно необходимы.