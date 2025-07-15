Шукай роботу або збирай валізи: українських біженців у Німеччині поставлять у жорсткі умови

Незабаром українським біженцям у Німеччині стане несолодко. У 2026 році там планують суттєво змінити критерії надання соціальної допомоги. Замість діючої зараз програми Bürgergeld буде запроваджений так званий базовий дохід, отримувати який зможуть лише українці, що відповідатимуть низці суворих вимог.

Кому з українських біженців продовжать виплачувати допомогу?

Основною вимогою до отримувачів допомоги буде обов’язкове працевлаштування. Як зауважив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, що оголосив про майбутні зміни : «Люди, які можуть працювати, мають працювати». Тобто українці, що уникають офіційного працевлаштування, будуть вважатися небажаними кандидатурами для отримання державної допомоги.

Базовий дохід, яким у 2026 році хочуть замінити нинішню форму соціальної допомоги, буде виплачуватися лише тим, хто його дійсно потребує. Натомість люди, які хочуть жити в Німеччині на повному забезпеченні держави, пройдуть жорсткий відбір і, скоріш за все, залишаться без виплат.

Які вимоги висуватимуть до біженців?

Правила отримання базового доходу, яких повинні будуть дотримуватися українські біженці вже з наступного року, стануть значно жорсткішими. Зокрема вони торкнуться:

обов’язку шукати роботу;

площі житла;

розміру орендної плати;

особистих витрат тощо.

Однак ключовою причиною позбавити біженця виплат може стати саботування працевлаштування або ж наявність неофіційної роботи, яку особа приховує від держави.

Чому у Німеччині хочуть скоротити число отримувачів соціальних виплат?

Мотивацією для німецької влади та зокрема канцлера є створення для іноземців, що отримали в Німеччині тимчасовий захист, додаткової мотивації для пошуку роботи. Адже коли нові правила почнуть діяти, біженці активніше включатимуться у ринок праці, щоб не втратити державну допомогу.

Ще одним важливим фактором, що стимулює владу до змін, є величезна сума, яку німецьким уряд витрачає на програму соціальної допомоги Bürgergeld. Станом на сьогодні це більш ніж 7 мільярдів євро за рік. Запровадження жорсткіших вимог до отримувачів виплат, за розрахунками Мерца, допоможе зменшити цю суму принаймні на 1-2 мільярди. При цьому допомога буде більш цільовою, адже її отримуватимуть лише ті, кому ці гроші справді життєво необхідні.