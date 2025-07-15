Важен месяц и даже день недели: как ездить на поездах «Укрзализныци» дешевле

Лето – это не только сезон отпусков, но и высокий сезон для украинской железной дороги. Поезда «Укрзализныци» переполнены, а украинцы, еще не успевшие съездить в отпуск, активно ищут не только самые удобные поезда, но и самые низкие цены. Однако, чтобы купить билеты дешевле, нужно знать несколько нюансов, которые помогут правильно спланировать поездку.

От чего зависит стоимость билетов на поезд?

Чтобы приобрести билеты на поезда «Укрзализныци» как можно дешевле, нужно прежде всего знать, какие факторы влияют на их стоимость. Важнейшими из них являются:

день недели;

сезон.

В целом разнообразных коэффициентов, влияющих на стоимость билетов, у Министерства инфраструктуры Украины аж 12. Однако именно 2 вышеперечисленных больше всего влияют на стоимость проезда, изменяя цены на десятки процентов.

В какие дни недели лучше отправляться в путь?

Согласно данным онлайн сервиса для приобретения билетов «Укрзализныци», стоимость проезда в зависимости от дня недели может быть такой:

пятница и воскресенье – цены повышаются на 10% из-за высокого спроса на поездки по выходным;

– цены повышаются на 10% из-за высокого спроса на поездки по выходным; вторник и сред а – стоимость проездных документов падает на 10%, ведь в эти дни люди реже всего путешествуют;

а – стоимость проездных документов падает на 10%, ведь в эти дни люди реже всего путешествуют; понедельник, четверг и суббота – стоимость билетов остается на базовом уровне.

Так что, планируя поездку на будние дни, можно сэкономить от 10% до 20% как на прямом, так и обратном билете.

В какой сезон и месяц дешевле всего путешествовать?

Сезонность также играет очень важную роль и оказывает существенное влияние на стоимость проезда поездами «Укрзализныци». К примеру, базовая стоимость билета составляет 500 грн. Тогда:

в 20 числах января – он будет стоить 425 грн, ведь в низкий сезон действует коэффициент 0,85;

– он будет стоить 425 грн, ведь в низкий сезон действует коэффициент 0,85; в начале августа – за тот же билет придется заплатить 535 грн из-за действия коэффициента 1,07, используемого во время высокого сезона.

Таким образом, разница между стоимостью того же билетов в период высокого и низкого спроса на поездки будет отличаться аж на 110 грн.