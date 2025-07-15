Важливий місяць та навіть день тижня: як їздити потягами «Укрзалізниці» дешевше

Літо – це не лише сезон відпусток, а також високий сезон для української залізниці. Потяги «Укрзалізниці» переповнені, а українці, які ще не встигли з’їздити у відпустку, активно шукають не лише найзручніші потяги, а й найнижчі ціни. Однак, щоб придбати квитки дешевше, потрібно знати кілька нюансів, які допоможуть правильно спланувати поїздку.

Від чого залежить вартість квитків на потяг?

Щоб придбати квитки на потяги «Укрзалізниці» якнайдешевше, потрібно перш за все знати, які фактори впливають на їх вартість. Найважливішими з них є:

день тижня;

сезон.

Загалом різноманітних коефіцієнтів, які впливають на вартість квитків, у Міністерства інфраструктури України аж 12. Проте саме 2 перелічених вище найбільше впливають на вартість проїзду, змінюючи ціни на десятки відсотків.

В які дні тижня краще вирушати в дорогу?

Згідно з даними онлайн сервісу для придбання квитків «Укрзалізниці», вартість проїзду в залежності від дня тижня може бути такою:

п’ятниця та неділя – ціни підвищуються на 10% через високий попит на поїздки у вихідні;

– ціни підвищуються на 10% через високий попит на поїздки у вихідні; вівторок та середа – вартість проїзних документів падає на 10%, адже в ці дні люди найрідше подорожують;

– вартість проїзних документів падає на 10%, адже в ці дні люди найрідше подорожують; понеділок, четвер та субота – вартість квитків залишається на базовому рівні.

Тож, плануючи поїздку на будні дні, можна заощадити від 10% до 20% як на прямий, так і на зворотній квиток.

У який сезон та місяць найдешевше подорожувати?

Сезонність також відіграє дуже важливу роль і суттєво впливає на вартість проїзду потягами «Укрзалізниці». Наприклад, базова вартість квитка становить 500 грн. Тоді:

у 20-х числах січня – він буде коштувати 425 грн, адже у низький сезон діє коефіцієнт 0,85;

– він буде коштувати 425 грн, адже у низький сезон діє коефіцієнт 0,85; на початку серпня – за той самий квиток доведеться заплатити 535 грн через дію коефіцієнту 1,07, що використовується під час високого сезону.

Таким чином різниця між вартістю того самого квиткам у період високого та низького попиту на поїздки відрізнятиметься аж на 110 грн.