Перша зустріч із цією істотою може стати останньою: хто ти, кубічна медуза

Наприкінці 19-го століття у штаті Квінсленд, що в Австралії, почали масово помирати діти. Вони заходили у океан, щоб скупатися, та гинули від зупинки серця. Місцеві жителі вірили, що це справа рук демона, який полює на дітей. Та причиною загадкових смертей насправді була жахлива істота, яка досі мешкає у місцевих водах.

Це кубічна медуза, що славиться своєю смертоносною отрутою, принаймні у 100 разів сильнішою за отруту кобри. Вона і зараз мешкає у теплих водах Австралії, Нової Зеландії та Південно-Східної Азії, наганяючи жах на місцевих жителів і туристів.

Кубічна медуза – що це за істота?

Медуза, яку вважають однією з найотруйніших морських мешканців у світі, недарма називається кубічною. Вона має дуже незвичайну форму і з вигляду схожа на величезну скляну коробку, на кожній із бічних граней якої розміщено по 6 очей.

Крім того у кубічної медузи 60 щупалець, що подекуди досягають 3 м у довжину. На кожному із цих щупалець розміщено близько 5000 клітин, з яких сочиться отрута. А отрута кубічної медузи – це майже миттєва смерть. Вона може викликати палючий біль та навіть залишати на тілі людини шрами.

Монстр, якого майже неможливо помітити

Кубічна медуза – це ледь не найпідступніше створіння в океані. Навіть знаючи, як вона виглядає, люди все одно не можуть захиститися від її смертельної отрути. Адже під час полювання вона має здатність ставати повністю прозорою, завдяки чому жертва навіть не підозрює, що на неї відкрили полювання.

Нині існує близько 19 видів кубічних медуз. Всі вони схожі між собою. Та найголовніше – усі вони мають надпотужну отруту, врятуватися від якої можна лише якщо миттєво ввести антидот. Якщо ж втратити дорогоцінний час, постраждалого буде не врятувати.

Як захиститися від кубічної медузи?

Австралійці, новозеландці та мешканці інших регіонів, де зустрічаються кубічні медузи, вигадали кілька способів, що можуть врятувати від контакту зі смертельними щупальцями кубічної медузи. Вони користуються спеціальними капроновими костюмами, або ж навіть звичайними нейлоновими колготками. Такий одяг допомагає захистити шкіру від контакту зі щупальцями кубічної медузи.

Для захисту місцевих жителів, туристів та дітей у зонах купання поблизу пляжів встановлюють спеціальні сітки червоного кольору. Кубічні медузи бояться їх та не запливають у обгороджені місця.