Неймовірно гострі ножиці лише за кілька секунд: лайфхак від французьких кравців

Вам знадобилися ножиці, але виявилося, що вони геть затупились? Не варто бігти до найближчої майстерні. Адже є простий спосіб нагострити ножиці не виходячи з дому, про який давно знають французькі кравці. Для цього вам знадобиться одна побутова дрібничка, яка точно є у вашій оселі.

Як швидко наточити ножиці?

Нагострити ножиці за лічені секунди можна, скориставшись звичайною алюмінієвою фольгою. Цей спосіб дуже простий і безпечний, тож скористатися ним може навіть дитина. Ось покрокова інструкція:

Візьміть шматочок фольги та згорніть його утричі. Візьміть ножиці та виконайте кілька надрізів. Все готово, ножиці нагострені і будуть різати як нові.

Використовуючи такий лайфхак, важливо знати, що кількість надрізів напряму залежить від товщини ножиць. Наприклад, щоб наточити канцелярські ножиці, потрібно зробити від 10 до 15 надрізів. У випадку із кухонними ножицями – до 30 надрізів. Якщо ж мова йде про манікюрні ножиці, то тут цілком вистачить і 10 надрізів.

Лайфхак із фольгою – це найпростіший спосіб наточити ножиці. Однак його простота має зворотну сторону – гострими ваші ножиці будуть недовго. Нагострення за допомогою фольги має дуже короткочасний ефект. Та якщо ножиці вам потрібні терміново – цей лайфхак підійде ідеально.

Чим можна замінити фольгу?

У домі не знайшлося алюмінієвої фольги? Не біда. Часто шоколадки та цукерки загортають у блискучі обгортки, виконані на основі фольги. Можна загорнути їх в кілька разів або взяти 3 такі обгортки і скласти разом. Таким чином у вас вийде той самий потрійний листок фольги.

Ще однією альтернативою шматку фольги може стати металева кухонна губка. Спосіб наточки такий самий: берете металеву губку та робите на ній кілька надрізів ножицями. Результат вийде не гіршим, ніж у випадку із використанням фольги.