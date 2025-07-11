Сеть украинских АЗС продавала поддельное топливо: где можно было залить «бодягу»

Украинские правоохранители вывели на чистую воду дежурных продавцов поддельного горючего. Распространяли фальсификат через посредство сети АЗС в Киевской области. «Божили» же горючее, согласно данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), на нефтебазе в Киеве.

Фальсификаторы развили свой бизнес до невероятных масштабов

Как сообщили в БЭБ, на нефтебазе, которая была центром нелегального бизнеса, был проведен тщательный обыск. В результате этого обыска правоохранители изъяли около 280 тысяч. литров поддельного горючего. Ориентировочная стоимость конфиската составляет более 14 млн грн.

Правоохранительные органы уже назначили ряд судебных экспертиз и устанавливают круг лиц, которые были причастны или каким-либо другим образом восприняли незаконную продажу фальсификата. Ведь чтобы продавать «левое» горючее через сеть заправок, на каждой из них фальсификаторам нужно было иметь своего человека.

В чем опасность нелегальных АЗС?

Неофициальные заправочные станции или так называемые «бочки», продающие сомнительное качество топлива, несут огромную опасность для водителей. Известны случаи возгорания транспортных средств, заправлявшихся таким фальсификатом. Не говоря уже об отрицательном влиянии некачественного горючего на двигатель и другие системы автомобиля.

Помимо опасности для водителей, нелегальные заправки наносят огромный ущерб государству. Как отметили в Нефтегазовой Ассоциации Украины (НАУ), такой бизнес – это черная дыра для экономики страны. Ведь, продавая горючее по ценам, не дотягивающим даже до себестоимости, они пренебрегают законами честной конкуренции.

Более того, чтобы снизить стоимость своего товара нелегальные торговцы горючим прибегают к:

добавление в горючее опасных веществ;

уклонение от уплаты налогов;

выплаты неофициальных зарплат в конвертах

Такие действия владельцев нелегальных АЗС приводят к ужасающему искажению рынка и ослаблению экономики страны. Все это отражается на обороноспособности страны, которая постоянно нуждается в финансовых вливаниях со стороны государства.