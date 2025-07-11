Мережа українських АЗС продавала підроблене пальне: де можна було залити «бодягу»

Українські правоохоронці вивели на чисту воду чергових продавців підробного пального. Поширювали фальсифікат за посередництвом мережі АЗС у Київській області. «Бодяжили» ж пальне, згідно з даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), на нафтобазі у Києві.

Фальсифікатори розвинули свій бізнес до неймовірних масштабів

Як повідомили у БЕБ, на нафтобазі, що була осередком нелегального бізнесу, було проведено ретельний обшук. В результаті цього обшуку правоохоронці вилучили близько 280 тис. літрів підробленого пального. Орієнтовна вартість конфіскату становить більш ніж 14 млн грн.

Наразі правоохоронні органи вже призначили низку судових експертиз та встановлюють коло осіб, що були причетними чи будь-яким іншим чином сприйняли незаконному продажу фальсифікату. Адже, щоб продавати «ліве» пальне через мережу заправок, на кожній із них фальсифікаторам потрібно було мати свою людину.

В чому небезпека нелегальних АЗС?

Неофіційні заправні станції або так звані «бочки», що продають сумнівної якості пальне, несуть величезну небезпеку для водіїв. Відомі випадки загорання транспортних засобів, що заправлялися таким фальсифікатом. Не кажучи вже про негативний вплив неякісного пального на двигун та інші системи автомобіля.

Крім небезпеки для водіїв, нелегальні заправки завдають величезної шкоди державі. Як зазначили у Нафтогазовій Асоціації України(НАУ), такий бізнес – це чорна діра для економіки країни. Адже, продаючи пальне за цінами, що не дотягують навіть до собівартості, вони нехтують законами чесної конкуренції.

Ба більше, щоб знизити вартість свого товару нелегальні торговці пальним вдаються до:

додавання у пальне небезпечних речовин;

ухиляння від сплати податків;

виплати неофіційних зарплат у конвертах.

Такі дії власників нелегальних АЗС призводять до жахливого спотворення ринку та послаблення економіки країни. Все це відображається на обороноздатності країни, яка постійно потребує фінансових вливань.