Невероятно острые ножницы всего за несколько секунд: лайфхак от французских портных

Вам понадобились ножницы, но оказалось, что они совсем затупились? Не стоит бежать в ближайшую мастерскую. Ведь есть простой способ заточить ножницы, не выходя из дома, о котором давно знают французские портные. Для этого вам понадобится одна бытовая мелочь, которая точно есть в вашем доме.12

Как быстро наточить ножницы?

Наточить ножницы в считанные секунды можно, воспользовавшись обычной алюминиевой фольгой. Этот способ очень прост и безопасен, так что воспользоваться им может даже ребенок. Вот пошаговая инструкция:

Возьмите кусочек фольги и сверните в три раза. Возьмите ножницы и проделайте несколько надрезов. Все готово, ножницы наточены и будут резать как новые.

Используя такой лайфхак, важно знать, что количество надрезов напрямую зависит от толщин ножниц. К примеру, чтобы наточить канцелярские ножницы, нужно сделать от 10 до 15 надрезов. В случае с кухонными ножницами – до 30 надрезов. Если речь идет о маникюрных ножницах, то здесь вполне хватит и 10 надрезов.

Лайфхак с фольгой – это самый простой способ наточить ножницы. Однако его простота имеет обратную сторону – острыми ваши ножницы будут недолго. Обострение с помощью фольги имеет очень кратковременный эффект. Но если ножницы вам нужны срочно – этот лайфхак идеально подойдет.

Чем можно заменить фольгу?

В доме не нашлось алюминиевой фольги? Не беда. Часто шоколадки и конфеты заворачивают в блестящие обертки, исполненные на основе фольги. Можно завернуть их в несколько раз или взять 3 таких обертки и сложить вместе. Таким образом у вас получится тот же тройной лист фольги.

Еще одной альтернативой куску фольги может стать металлическая кухонная губка. Способ наточки тот же: берете металлическую губку и делаете на ней несколько надрезов ножницами. Результат получится не хуже, чем при использовании фольги.