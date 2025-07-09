Рекордна надбавка до пенсії на суму 5050 грн: хто з українців може її отримати

Українські пенсіонери мають право не лише на основну пенсію, розраховану за страховим стажем і заробітком, а й на додаткові виплати. Серед них — надбавка за особливі заслуги перед державою, яка у 2025 році становить 5050 гривень на місяць. Ця надбавка передбачена для окремих категорій громадян, які зазнали репресій у ХХ столітті та боролися за незалежність України.

Кому належить доплата у 5050 грн?

Доплату можуть отримати реабілітовані особи, які:

Були ув’язнені радянським режимом за політичними мотивами. Були примусово направлені до психіатричних закладів. Зазнали інших форм репресій, але згодом були офіційно реабілітовані згідно з українським законодавством.

Мова йде передусім про учасників українського визвольного руху, які в XX столітті боролися за державну незалежність і стали жертвами політичних переслідувань тоталітарного режиму.

Як оформити надбавку?

Щоб отримати таку доплату, потрібно підготувати пакет документів, зокрема: паспорт, пенсійне посвідчення та документ, що підтверджує статус реабілітованої особи (довідка, витяг з реєстру тощо). Далі подати заяву до Пенсійного фонду України за місцем проживання. Надбавка призначається або з дати подання заяви, або з моменту набуття права.

Якщо пенсіонер має право на декілька надбавок за Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», йому призначається лише одна — та, що є максимальною. Це правило діє для уникнення подвоєння соціальних пільг, однак пенсіонеру надається право обрати найвигіднішу надбавку, якщо суми різні.

Що ще варто знати?

Надбавка не залежить від розміру основної пенсії. Її можуть отримувати навіть ті, хто має мінімальні виплати. Виплата фінансується з державного бюджету України. У разі смерті пенсіонера право на надбавку не переходить до родичів.

Пенсійна система в Україні передбачає чимало надбавок, але саме ця — одна з найбільших за сумою. Якщо ви або ваші родичі підпадають під ці критерії, то не зволікайте з подачею документів.