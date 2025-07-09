Рекордная надбавка к пенсии на сумму 5050 грн: кто из украинцев может ее получить

Украинские пенсионеры имеют право не только на основную пенсию, рассчитанную по страховому стажу и заработку, но и на дополнительные выплаты. Среди них – надбавка за особые заслуги перед государством, которая в 2025 году составляет 5050 гривен в месяц. Эта надбавка предусмотрена для отдельных категорий граждан, подвергшихся репрессиям в ХХ веке и боровшихся за независимость Украины.

Кому принадлежит доплата в 5050 грн?

Доплату могут получить реабилитированные лица, которые:

Были заключены в советский режим по политическим мотивам. Были принудительно направлены в психиатрические учреждения. Испытали другие формы репрессий, но впоследствии были официально реабилитированы в соответствии с украинским законодательством.

Речь идет, прежде всего, об участниках украинского освободительного движения, которые в XX веке боролись за государственную независимость и стали жертвами политических преследований тоталитарного режима.

Как оформить прибавку?

Чтобы получить такую ​​доплату, нужно подготовить пакет документов, в частности: паспорт, пенсионное удостоверение и документ, подтверждающий статус реабилитированного лица (справка, выписка из реестра и т.п.). Далее подать заявление в Пенсионный фонд Украины по месту жительства. Прибавка назначается либо с даты подачи заявления, либо с момента обретения права.

Если пенсионер имеет право на несколько надбавок по Закону Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», ему назначается только одна — максимальная. Это правило действует во избежание удвоения социальных льгот, однако пенсионеру предоставляется право выбрать наиболее выгодную надбавку, если суммы разные.

Что еще следует знать?

Прибавка не зависит от размера основной пенсии. Ее могут получать даже те, у кого есть минимальные выплаты. Выплата финансируется из государственного бюджета. В случае смерти пенсионера право на прибавку не переходит к родственникам.

Пенсионная система в Украине предполагает немало надбавок, но именно эта — одна из самых больших по сумме. Если вы или ваши родственники подпадают под эти критерии, не медлите с подачей документов.