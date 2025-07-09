Все изменится с 1 августа: в Украине заработает новая система карточного расчета
Владельцам платежных карт больше не нужно волноваться, что не хватит денег на оплату покупки.
С 1 августа украинцев, привыкших рассчитываться банковскими карточками, ожидает нововведение. В Украине заработает открытый банкинг. Эта система значительно упростит процесс оплаты товаров и услуг держателям нескольких карт разных банков. А еще поможет избежать неудобной ситуации, в которую хотя бы раз попадал каждый владелец банковской карты.
Как работает открытый банкинг?
Система открытого банкинга подразумевает расчет одной платежной картой. Эта универсальная карта будет автоматически использовать средства с нескольких счетов. Такой способ расчета гораздо удобнее, чем действующая сейчас система. Ведь каждый раз при оплате товара или услуги владельцам нескольких карт приходится искать в электронном кошельке нужную карту.
Интересной особенностью открытого банкинга является возможность при необходимости «подтягивать» средства с нескольких карт сразу. К примеру, если вам не хватит средств для оплаты покупки на одной карте, система самостоятельно «вытащит» необходимую сумму из другой карты. Таким образом, удастся избежать неудобной ситуации в магазине, не прибегая к оплате частями или переводу средств с одной карты на другую.
Ощадбанк продлил срок действия своих карт
Государственный Ощадбанк объявил о продлении срока действия платежных, пенсионных и других карточек, утративших свою актуальность с февраля 2022 года. Такими картами можно будет свободно пользоваться еще по крайней мере до 31 декабря 2025 года. Владельцы смогут и дальше снимать с них средства, совершать переводы и другие операции, не волнуясь, что карту заблокируют.
При этом в банке назвали 2 нюанса, которые могут помешать продлению срока действия карты. А именно:
- 0-й баланс на карте за последние шесть месяцев;
- Отсутствие сделок, даже не успешных, с января 2025 года.
В таких случаях карту Ощад все равно аннулирует, а ее владельцу придется прибегнуть к процедуре перевыпуска, чтобы продолжить пользоваться услугами банка.