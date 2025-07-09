Все зміниться з 1 серпня: в Україні запрацює нова система карткового розрахунку

З 1 серпня на українців, що звикли розраховуватись банківськими картками, чекає нововведення. В Україні запрацює так званий відкритий банкінг. Ця система значно спростить процес оплати товарів та послуг власникам кількох карток різних банків. А ще допоможе уникнути незручної ситуацій, в яку бодай раз потрапляв кожен власник банківської карти.

Як працює відкритий банкінг?

Система відкритого банкінгу передбачає розрахунок однією платіжною картою. Ця універсальна карта автоматично буде використовувати кошти з кількох рахунків. Такий спосіб розрахунку значно зручніший, ніж система, що діє зараз. Адже щоразу під час оплати товару чи послуги власникам кількох карток доводиться шукати у електронному гаманці потрібну карту.

Цікавою особливістю відкритого банкінгу є можливість за потреби «підтягувати» кошти з кількох карток одразу. Наприклад, якщо вам не вистачить коштів для оплати покупки на одній карті, система самостійно «витягне» необхідну суму з іншої карти. Таким чином вдасться уникнути незручної ситуації у магазині, не вдаючись до оплати частинами чи переказу коштів з однієї карти на іншу.

Ощадбанк продовжив термін дії своїх карток

Державний Ощадбанк оголосив про продовження терміну дії платіжних, пенсійних та інших карток, які втратили свою актуальність з лютого 2022 року. Такими картками можна буде вільно користуватися ще принаймні до 31 грудня 2025 року. Власники зможуть і надалі знімати з них кошти, здійснювати перекази та інші операції, не хвилюючись, що карту заблокують.

При цьому в банку назвали 2 нюанси, які можуть стати на заваді продовженню терміну дії карти. А саме:

0-й баланс на карті протягом останніх шести місяців; Відсутність операцій, навіть не успішних, з січня 2025 року.

У таких випадках карту Ощад все одно анулюює, а її власнику доведеться вдатися до процедури перевипуску, щоб продовжити користуватися послугами банку.