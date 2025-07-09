Могут ли гаджеты провоцировать бессонницу и хроническую усталость: мнение сомнологов

Использование смартфонов, планшетов или других цифровых устройств в вечернее время может оказать существенное влияние на качество сна. По словам специалистов по сну (сомнологов), длительное взаимодействие с экранами перед сном нарушает естественные биоритмы организма и способствует развитию хронической усталости.

Почему экран перед сном – не лучшая идея

Главная причина – влияние голубого света, излучаемого цифровыми экранами. Этот свет угнетает выработку мелатонина, гормона, ответственного за качественный сон. Как результат, мозг воспринимает сигнал как “дневной”, даже если человек уже физически устал. Это затрудняет засыпание, а иногда и приводит к бессоннице.

Согласно исследованиям, длительное нарушение суточных ритмов (внутренних часов организма) может:

Снизить качество и продолжительность сна. Повысить уровень стресса. Привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Увеличить риск развития диабета 2 типа. Отрицательно влиять на психическое здоровье.

Кроме того, вечерний просмотр новостей, общение в соцсетях или даже просмотр видео может вызвать эмоциональное возбуждение. Это активирует выработку кортизола – гормона стресса, заставляющего мозг оставаться в состоянии напряжения даже перед сном.

Что советуют специалисты для лучшего сна?

Полностью избежать использования гаджетов современному человеку сложно, но можно снизить их негативное влияние. Врачи советуют соблюдать несколько простых правил:

Отказаться от использования экранов за 1–2 часа до сна. Вместо телефона выберите бумажную книгу. Установите ночной режим или фильтр голубого света на гаджете. Соблюдать регулярный график сна — ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.

Специалисты отмечают, что качественный сон – это важная составляющая психического и физического здоровья. И часто его испортить может не стресс или кофеин, а обычный смартфон в руках перед сном.