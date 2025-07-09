Чи можуть гаджети провокувати безсоння та хронічну втому: думка сомнологів

Використання смартфонів, планшетів або інших цифрових пристроїв у вечірній час може мати суттєвий вплив на якість сну. За словами фахівців зі сну (сомнологів), тривала взаємодія з екранами перед сном порушує природні біоритми організму та сприяє розвитку хронічної втоми.

Чому екран перед сном — не найкраща ідея

Головна причина — вплив блакитного світла, яке випромінюють цифрові екрани. Це світло пригнічує вироблення мелатоніну, гормону, відповідального за якісний сон. Як результат, мозок сприймає сигнал як “денний”, навіть якщо людина вже фізично втомлена. Це ускладнює засинання, а іноді й призводить до безсоння.

Згідно з дослідженнями, тривале порушення добових ритмів (внутрішнього годинника організму) може:

Знизити якість і тривалість сну. Підвищити рівень стресу. Призвести до проблем з серцево-судинною системою. Збільшити ризик розвитку діабету 2 типу. Негативно впливати на психічне здоров’я.

Крім того, вечірній перегляд новин, спілкування в соцмережах чи навіть перегляд відео може викликати емоційну збудженість. Це активує вироблення кортизолу — гормону стресу, що змушує мозок залишатися в стані напруги навіть перед сном.

Що рекомендують фахівці для кращого сну?

Повністю уникнути використання гаджетів сучасній людині складно, але можна зменшити їх негативний вплив. Лікарі радять дотримуватись кількох простих правил:

Відмовитися від використання екранів за 1–2 години до сну. Замість телефону обрати паперову книгу. Встановити нічний режим або фільтр блакитного світла на гаджеті. Дотримуватись регулярного графіка сну — лягати й прокидатися в один і той самий час, навіть у вихідні.

Фахівці наголошують, що якісний сон — це важлива складова психічного і фізичного здоров’я. І часто його порушити може не стрес чи кофеїн, а звичайний смартфон у руках перед сном.