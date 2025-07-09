Какую кнопку в автомобиле запрещено включать во время дождя: можно попасть в аварию

Использование кондиционера в автомобиле является обычным делом не только летом, но и зимой, ведь он помогает бороться с излишней влажностью в салоне. Однако, как отмечают опытные специалисты, одна функция может стать причиной опасной ситуации на дороге, особенно во время дождя. Речь идет о режиме рециркуляции воздуха.

Кондиционер и влажность: почему «рециркуляция» опасна во время дождя

Кондиционер играет ключевую роль в поддержании комфортного микроклимата в салоне автомобиля, особенно в холодное время года или во время осадков. Его основная цель – снижение влажности воздуха, что предотвращает запотевание стекол.

Полезность кондиционера в непогоду. По словам специалиста по обслуживанию кондиционеров Игоря, в условиях сильных снегопадов, когда снег тает на ковриках, влажность в салоне автомобиля значительно повышается. В таких ситуациях кондиционер помогает поддерживать комфорт, предотвращая запотевание окон. Это особенно важно во время дождя, когда запотевшие стекла резко ухудшают видимость.

Опасность режима рециркуляции во время дождя. Активация режима рециркуляции воздуха во время дождя может иметь крайне неприятные последствия. Этот режим заставляет воздух циркулировать исключительно внутри салона, не забирая влагу снаружи. Если воздух внутри уже насыщен влагой (из-за мокрой одежды, обуви, дыхания пассажиров), это только способствует образованию конденсата на стекле. В результате окна быстрее запотевают, и водитель полностью теряет видимость, что может привести к аварийной ситуации.

Когда рециркуляция полезна: исключения из правил и общие рекомендации

Хотя режим рециркуляции нежелателен во время дождя, он все же может быть очень полезен в определенных условиях, защищая салон от внешних загрязнений.

Случаи, когда рециркуляция целесообразна:

Защита от выхлопных газов. Если за вашим автомобилем едет грузовик, выхлопные газы которого загрязняют воздух, режим рециркуляции поможет избежать их попадания в салон, защищая не только воздушные фильтры, но и здоровье пассажиров.

Защита от пыли и грязи. На бездорожье, где в воздухе много пыли и грязи, рециркуляция также будет уместна, предотвращая их проникновение внутрь автомобиля.

Не стоит слепо полагаться на все опции кондиционера, важно учитывать погодные условия и особенности эксплуатации автомобиля”, — заключает эксперт. Всегда следите за состоянием видимости и используйте функции климат-контроля с умом.

Напомним, ранее специалисты также предостерегали водителей, почему опасно глушить двигатель автомобиля с включенным кондиционером, поскольку эта, на первый взгляд, безобидная привычка может серьезно навредить вашей машине.