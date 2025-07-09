В скором времени в Украине появятся магазины Lidl и Biedronka: когда – зависит только от одного фактора

Известные в Европе торговые сети Lidl и Biedronka еще до войны планировали войти на украинский рынок. Но из-за полномасштабного вторжения России эти планы пришлось отложить до лучших времен. Но известные во всем мире ритейлеры не отказались от своей идеи и анонсируют открытие своих магазинов в Украине как только будет достигнут режим прекращения огня.

Все из-за войны

Как отметил глава правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук, крупные европейские продуктовые сети не осмелятся открывать свои магазины в Украине в условиях активных боевых действий. Однако как только будет достигнуто прекращение огня, а ситуация в стране стабилизируется, топовые европейские ритейлеры вернутся к воплощению своих замыслов. Ведь и немецкая сеть Lidl и польская Biedronka уже давно определили украинский рынок как прекрасное поле для развития своего бизнеса.

Lidl: от планов не отказались, но и о сроках молчат

Немецкая сеть Lidl собиралась открыть свой первый магазин в Украине еще в 2021 году. Руководство уже даже избрало руководителя украинского офиса. Им должен стать Адам Мищишин, который в то время был топ-менеджером Lidl Polska. Однако этим планам помешало полномасштабное вторжение.

С тех пор от руководства Lidl больше не слышали ни слова о перспективах открытия в Украине. При этом официально компания от своих планов отказалась.

Biedronka: интересно, но боязно

Польская Biedronka заинтересовалась украинским рынком еще раньше – в 2020 году. Сеть супермаркетов, являющаяся частью португальской группы Jeronimo Martins, еще 5 лет назад озвучивала свои планы по приобретению сети АТБ. Однако дальше разговоров дело не дошло.

При этом в 2022 году один из членов правления Biedronka Мацей Луковский в своем интервью указал, что ритейлер все еще планирует войти на украинский рынок. Но реализовать свой замысел в условиях боевых действий в компании опасаются.