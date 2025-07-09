Незабаром в Україні з’являться магазини Lidl та Biedronka: все залежить лише від одного фактора

Відомі у Європі торговельні мережі Lidl і Biedronka ще до війни планували увійти на український ринок. Але через повномасштабне вторгнення росії ці плани довелося відкласти до кращих часів. Та відомі у всьому світі ритейлери не відмовились від своєї ідеї і анонсують відкриття своїх магазинів в Україні щойно буде досягнуто режиму припинення вогню.

Все через війну

Як зазначив голова правління Асоціації ритейлерів України Андрій Жук, великі європейські продуктові мережі не насміляться відкривати свої магазини в Україні в умовах активних бойових дій. Проте щойно буде досягнуто припинення вогню, а ситуація в країні стабілізується топові європейські ритейлери повернуться до втілення своїх задумів. Адже і німецька мережа Lidl, і польська Biedronka вже давно визначили український ринок як чудове поле для розвитку свого бізнесу.

Lidl: від планів не відмовилися, але й про терміни мовчать

Німецька мережа Lidl збиралася відкрити свій перший магазин в Україні ще в 2021 році. Керівництво вже навіть обрало керівника українського офісу. Ним мав стати Адам Міщишин, що на той час був топменеджером Lidl Polska. Однак цим планам завадило повномасштабне вторгнення.

З того часу від керівництва Lidl не чули більше ані слова про перспективи відкриття в Україні. При цьому офіційно компанія від своїх планів не відмовилась.

Biedronka: цікаво, але боязко

Польська Biedronka українським ринком зацікавилась ще раніше – у 2020 році. Мережа супермаркетів, що є частиною португальської групи Jeronimo Martins, ще 5 років тому озвучувала свої плани щодо придбання мережі АТБ. Однак далі розмов справа не дійшла.

При цьому у 2022 році один з членів правління Biedronka Мацей Луковський у своєму інтерв’ю зазначив, що ритейлер все ще планує увійти на український ринок. Але реалізувати свій задум в умовах бойових дій у компанії побоюються.