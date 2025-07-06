Названо новий тариф на газ в Украине: сколько будут платить украинцы за кубометр с 1 сентября

С сентября 2025 года и до конца отопительного сезона (до 30 апреля 2026 года) украинцы, которые являются клиентами «Нафтогаза» (а это 98% бытовых абонентов), продолжат платить за газ по неизменному тарифу. «Нафтогаз» продлил действие тарифного плана „Фиксированный“, сохраняя цену 7,96 грн за кубометр.

Неизменный тариф: какие суммы будут в платежках

По информации «Нафтогаза», фиксированная цена на газ позволяет обеспечивать энергетическую устойчивость страны, особенно в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру. Этот шаг предоставляет потребителям стабильность и прогнозируемость расходов на голубое топливо.

Ожидаемые суммы в платежках за потребление газа (по тарифу 7,96 грн/куб. м):

При потреблении 9,9 кубометра (соцнорма для 3 человек при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) – 78,8 грн.

При потреблении 16,2 кубометра (3 человека, газовая плита при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя) – 128,96 грн.

При потреблении 31,5 кубометра (3 человека, газовая плита и газовый водонагреватель) – 250,7 грн.

Как уменьшить суммы в платежках: скидка от «Нафтогаза»

«Нафтогаз» предлагает своим клиентам возможность уменьшить ежемесячные расходы на газ. Для этого достаточно вовремя оплачивать счета через онлайн-сервисы компании.

Условия получения скидки:

Размер скидки: 1% от суммы счета.

Срок оплаты: сделать это нужно до 15-го числа каждого месяца.

Важный нюанс: скидка не будет действовать в том месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет учтена в следующем расчетном периоде.

Примеры сумм с учетом скидки 1%:

При потреблении 9,9 кубометра – 78,01 грн.

При потреблении 16,2 кубометра – 127,67 грн.

При потреблении 31,5 кубометра – 248,19 грн.

Стоит также помнить, что неправильное заполнение данных при оплате услуг за распределение газа (или их отсутствие) может привести к тому, что платеж не будет зачислен, как об этом ранее предупреждал Харьковский городской филиал «Газосети».