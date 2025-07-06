Експрацівниця супермаркету розкрила секрети: чому не варто купувати фасований сир та готові салати

Супермаркет — місце, де більшість із нас купує продукти майже автоматично, адже це швидко, зручно та звично. Проте за фасадом охайних стелажів та апетитної викладки нерідко ховається не зовсім приємна правда. Люди, які працювали у сфері торгівлі, розповіли, які категорії товарів найчастіше таять у собі неприємні сюрпризи та чому варто бути особливо уважними.

Приховані ризики: фасований сир та готові салати

Деякі продукти, що здаються свіжими та зручними у використанні, насправді можуть мати “друге життя” або приховувати потенційну небезпеку для здоров’я.

Фасований сир – “друге життя” прострочки. Шматочки сиру під плівкою з яскравою наліпкою “свіжий” нерідко приховують продукт, який уже не мав би потрапити на полицю. За словами колишніх співробітників, прострочені головки сиру просто розрізають на частини, видаляють потемнілі чи зіпсовані краї та пакують заново — з новою датою та новим терміном зберігання. Особливо це стосується сирів з кіркою або м’якою текстурою, де складніше помітити зміни.

Готові салати – “рулетка на майонезі”. Салати з кулінарного відділу супермаркету — це, по суті, вторинна переробка залишків продуктів. М’ясо, яйця, овочі та соуси часто беруться з тих партій, термін зберігання яких добігає кінця. Майонез і м’ясо — це особливо небезпечна пара, адже в умовах недостатньої гігієни вони псуються стрімко. Зовні все виглядає красиво, але вгадати свіжість “на око” неможливо.

Що ще варто перевіряти в супермаркеті: “сумнівні” категорії товарів

Окрім сиру та салатів, існують й інші категорії продуктів, до яких слід ставитися з підвищеною обережністю, особливо якщо ви дбаєте про свіжість та якість.

Фарш в упаковці. Іноді для приготування фасованого фаршу використовують не найсвіжіші обрізки м’яса. Це особливо актуально для тих відділів супермаркетів, де м’ясо рублять та фасують самостійно.

Тістечка з кремом. Цю солодку випічку можуть “реанімувати” за допомогою додаткового шару глазурі, посипки або крему, щоб приховати ознаки не першої свіжості.

Готова випічка. Часто випікається із замороженого тіста, яке могло довго лежати на складі, втрачаючи свої смакові якості та свіжість.

Не варто боятися супермаркетів — просто будьте уважними. Звичка перевіряти склад, зовнішній вигляд та терміни придатності може заощадити вам не тільки гроші, а й найголовніше — здоров’я. А якщо ви прагнете повної впевненості у свіжості та якості продуктів — найкращим рішенням буде готувати страви вдома самостійно.