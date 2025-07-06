Названо новий тариф на газ в Україні: скільки платитимуть українці за кубометр з 1 вересня

З вересня 2025 року та до кінця опалювального сезону (до 30 квітня 2026 року) українці, які є клієнтами “Нафтогазу” (а це 98% побутових абонентів), продовжать сплачувати за газ за незмінним тарифом. “Нафтогаз” продовжив дію тарифного плану “Фіксований”, зберігаючи ціну 7,96 грн за кубометр.

Незмінний тариф: які суми будуть у платіжках

За інформацією “Нафтогазу”, фіксована ціна на газ дозволяє забезпечувати енергетичну стійкість країни, особливо в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру. Цей крок надає споживачам стабільність та прогнозованість витрат на блакитне паливо.

Очікувані суми в платіжках за споживання газу (за тарифом 7,96 грн/куб. м):

При споживанні 9,9 кубометра (соцнорма для 3 осіб за наявності лише газової плити та централізованого гарячого водопостачання) – 78,8 грн.

При споживанні 16,2 кубометра (3 особи, газова плита за відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача) – 128,96 грн.

При споживанні 31,5 кубометра (3 особи, газова плита та газовий водонагрівач) – 250,7 грн.

Як зменшити суми в платіжках: знижка від “Нафтогазу”

“Нафтогаз” пропонує своїм клієнтам можливість зменшити щомісячні витрати на газ. Для цього достатньо вчасно оплачувати рахунки через онлайн-сервіси компанії.

Умови отримання знижки:

Розмір знижки: 1% від суми рахунку.

Термін оплати: зробити це потрібно до 15-го числа кожного місяця.

Важливий нюанс: знижка не діятиме в тому місяці, в якому здійснюється поточна оплата. Вона буде врахована у наступному розрахунковому періоді.

Приклади сум з урахуванням знижки 1%:

При споживанні 9,9 кубометра – 78,01 грн.

При споживанні 16,2 кубометра – 127,67 грн.

При споживанні 31,5 кубометра – 248,19 грн.

Варто також пам’ятати, що неправильне заповнення даних під час оплати послуг за розподіл газу (або їх відсутність) може призвести до того, що платіж не буде зарахований, як про це раніше попереджала Харківська міська філія “Газомережі”.