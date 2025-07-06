В Украине появился еще один мобильный телефонный код: кому он принадлежит

Мобильный оператор «Киевстар» расширяет возможности для своих клиентов, запустив продажу номеров с новым кодом сети – 077. Эти номера теперь доступны для приобретения в магазинах оператора, что является значительным изменением, поскольку ранее их можно было получить только вместе с услугой «Красивый номер».

Кто может купить номер с кодом 077 и как это сделать

Новое предложение «Киевстар» направлено прежде всего на бизнес-клиентов. Оно актуально как для новых пользователей, которые только присоединяются к сети оператора, так и для тех, кто уже пользуется услугами «Киевстар».

С 23 июня 2025 года бизнес-клиенты могут приобрести номера с кодом 077 в магазинах «Киевстар». Номера будут доступны без дополнительных услуг или доплат, что делает их более доступными для широкого круга бизнес-пользователей.

Как подключить номер с новым кодом 077:

Обратитесь в любой магазин «Киевстар». На месте вам предложат на выбор 10 вариантов номеров с кодом 077. Из этого перечня вы сможете выбрать желаемый номер.

Зачем «Киевстару» новый код 077 и какие коды уже действуют

Решение о выдаче нового кода сети 077 было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), еще в начале 2024 года.

Разрешение выдано на 5 лет и позволит «Киевстару» подключить к своей сети 10 миллионов новых номеров. Это необходимо для удовлетворения растущего спроса и обеспечения бесперебойного предоставления услуг. НКЭК официально сообщила о решении выдать «Киевстару» разрешение на пользование кодом сети назначения «77» для мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров.

Сейчас «Киевстар» использует шесть национальных кодов сети мобильной связи:

067

068

096

097

098

077 (новый код)

Стоит отметить, что недавно «Киевстар» также закрыл для подключения ряд своих тарифов контракта и предоплаты. С 25 июня новые абоненты не могут выбрать некоторые предложения из линеек LOVE UA и ВСЕ ВМЕСТЕ.