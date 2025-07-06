В Україні з’явився ще один мобільний телефонний код: кому він належить

Мобільний оператор “Київстар” розширює можливості для своїх клієнтів, запровадивши продаж номерів з новим кодом мережі – 077. Ці номери тепер доступні для придбання в магазинах оператора, що є значною зміною, оскільки раніше їх можна було отримати лише разом із послугою “Красивий номер”.

Хто може купити номер з кодом 077 та як це зробити

Нова пропозиція “Київстар” спрямована передусім на бізнес-клієнтів. Вона актуальна як для нових користувачів, які лише приєднуються до мережі оператора, так і для тих, хто вже користується послугами “Київстар”.

З 23 червня 2025 року бізнес-клієнти можуть придбати номери з кодом 077 в магазинах “Київстар”. Номери будуть доступні без додаткових послуг чи доплат, що робить їх більш доступними для широкого кола бізнес-користувачів.

Як підключити номер з новим кодом 077:

Зверніться до будь-якого магазину “Київстар”. На місці вам запропонують на вибір 10 варіантів номерів з кодом 077. З цього переліку ви зможете обрати бажаний номер.

Навіщо “Київстару” новий код 077 та які коди вже діють

Рішення про видачу нового коду мережі 077 було прийнято Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), ще на початку 2024 року.

Дозвіл видано на 5 років і дасть змогу “Київстару” підключити до своєї мережі 10 мільйонів нових номерів. Це необхідно для задоволення зростаючого попиту та забезпечення безперебійного надання послуг. НКЕК офіційно повідомила про рішення видати “Київстару” дозвіл на користування кодом мережі призначення “77” для мобільного зв’язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів.

Наразі “Київстар” використовує шість національних кодів мережі мобільного зв’язку:

067

068

096

097

098

077 (новий код)

Варто зазначити, що нещодавно “Київстар” також закрив для підключення низку своїх тарифів контракту та передоплати. З 25 червня нові абоненти не можуть обрати деякі пропозиції з лінійок LOVE UA та ВСЕ РАЗОМ.