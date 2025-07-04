Рейтинг якості нових авто 2025: Audi на дні, а Toyota та BMW дивують кількістю скарг

Свіжі результати дослідження J. D. Power U. S. Initial Quality Study 2025 року шокували автомобільну індустрію, виявивши тривожні тенденції для преміальних брендів. Зокрема, Audi опинилася на останньому місці в загальному рейтингу, а традиційно надійні Toyota та BMW продемонстрували неочікувано високу кількість скарг від власників нових моделей.

Чому розкіш не дорівнює якості: проблеми Audi та Volvo

Дослідження J. D. Power базується на відгуках понад 92 тисяч власників та орендарів автомобілів 2025 модельного року, охоплюючи широкий спектр аспектів — від роботи двигуна та інформаційно-розважальної системи до інтер’єру та загального досвіду водіння.

Антирекордсмени рейтингу:

Audi зайняла останнє місце, зафіксувавши 269 проблем на кожні 100 автомобілів. Цей результат став найгіршим серед усіх досліджених брендів.

Трохи кращі, але все ще невтішні показники у Volvo – 258 скарг на 100 машин.

На думку експертів, така негативна статистика значною мірою пов’язана з масштабним переходом виробників на сенсорні екрани та відмовою від фізичних кнопок. Це робить інтерфейс менш інтуїтивним, складнішим у використанні під час руху та більш схильним до збоїв, що викликає значне роздратування у водіїв.

На протилежному боці шкали лідерів опинився Lexus, який очолив рейтинг з показником 166 проблем на 100 автомобілів, вкотре підтвердивши свою репутацію одного з найнадійніших брендів у галузі. Друге місце посів Nissan (169 проблем), а третє, що дивно, дісталося Infiniti (242 скарги). Це свідчить про те, що навіть у межах одного автомобільного концерну якість може суттєво відрізнятися.

Технології чи проблеми: чому нові авто розчаровують власників

Середній показник проблем по галузі виявився значно вищим, ніж очікувалося, і багато популярних брендів опинилися нижче цієї планки. Зокрема, BMW (196), Toyota (200), Mercedes-Benz (210) та Volkswagen (225) продемонстрували гірші результати, ніж прогнозувалося. Особливо вражає показник Toyota, яка традиційно вважалася еталоном надійності.

Ключові джерела скарг:

Надмірна технологічність. Дослідження чітко показало, що чим “технологічнішим” стає автомобіль, тим більше проблем він створює для користувачів.

Інформаційно-розважальні системи. Найбільше нарікань пов’язано саме з ними, а також із сенсорними панелями клімат-контролю.

Дрібні, але дратівливі недоліки. Власники скаржаться на, здавалося б, дрібниці, такі як підстаканники, в які не поміщаються пляшки та склянки різних розмірів. Ці деталі, хоч і незначні, суттєво впливають на повсякденний комфорт експлуатації.

Цікаво, що нові автомобілі частіше викликають скарги, ніж моделі попередніх поколінь, незважаючи на велику кількість інновацій. Окремої уваги заслуговують гібриди із зарядкою від мережі (Plug-In Hybrid – PHEV), які, як з’ясувалося, створюють більше проблем для власників, ніж навіть повністю електричні автомобілі. Це свідчить про складну інженерну архітектуру та ще не до кінця відпрацьовані технології, попри прагнення виробників відповідати екологічним стандартам.

Підсумовуючи, дослідження J. D. Power 2025 року підтверджує, що розкішний бренд не є гарантією якості, а перехід до повсюдних сенсорних технологій наразі більше дратує, ніж тішить споживачів. Для таких брендів, як Audi, висновок очевидний: настав час переглянути підхід до взаємодії з водієм та змінити технологічні пріоритети.