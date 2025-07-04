Зарплаты учителей вырастут до 20 тысяч гривен: правительство поделилось планами на ближайшие годы

Правительство Украины прогнозирует поэтапное повышение средней заработной платы педагогов. По данным Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, к 2028 году среднемесячная зарплата учителей (без учета единого социального взноса) должна достичь 20 тысяч гривен.

Поэтапное повышение: как будут меняться зарплаты учителей

Кабинет Министров Украины утвердил четкий план роста оплаты труда педагогов на ближайшие годы. Это должно стать стимулом для развития образовательной отрасли и поддержки учителей.

Прогнозируемые показатели средней месячной зарплаты учителей:

15 тыс. грн в 2024 и 2025 годах;

17 тыс. грн в 2026 году;

18,3 тыс. грн в 2027 году;

20 тыс. грн в 2028 году.

Это повышение происходит на фоне непростой демографической ситуации и изменений в структуре образовательной сети.

Демографические изменения и сеть школ: что прогнозирует правительство

Параллельно с планами по повышению зарплат, правительство прогнозирует значительное уменьшение количества школьников и общеобразовательных учреждений. Эти тенденции могут повлиять на оптимизацию образовательного процесса и перераспределение ресурсов.

Ожидаемые изменения в системе образования:

В 2024 году в Украине насчитывалось более 4 млн учеников и 13 026 школ.

Уже в 2025 году количество учеников, по прогнозам, сократится на 200 тысяч, а школ – до 12,6 тысячи.

В дальнейшем ожидается дальнейшее уменьшение этих показателей: до 10,5 тысяч школ и меньшего количества учеников до 2028 года.

Эти данные свидетельствуют о том, что образовательная система будет адаптироваться к новым реалиям, а повышение зарплат может стать ключевым инструментом для привлечения и удержания высококвалифицированных кадров, несмотря на уменьшение количества учеников и заведений.