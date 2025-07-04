Зарплати вчителів зростуть: уряд поділився планами на найближчі роки

Уряд України прогнозує поетапне підвищення середньої заробітної плати педагогів. За даними Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, до 2028 року середньомісячна зарплата вчителів (без урахування єдиного соціального внеску) має сягнути 20 тисяч гривень.

Поетапне підвищення: як змінюватимуться зарплати вчителів

Кабінет Міністрів України затвердив чіткий план зростання оплати праці педагогів на найближчі роки. Це має стати стимулом для розвитку освітньої галузі та підтримки вчителів.

Прогнозовані показники середньої місячної зарплати вчителів:

15 тис. грн у 2024 та 2025 роках;

17 тис. грн у 2026 році;

18,3 тис. грн у 2027 році;

20 тис. грн у 2028 році.

Це підвищення відбувається на тлі непростої демографічної ситуації та змін у структурі освітньої мережі.

Демографічні зміни та мережа шкіл: що прогнозує уряд

Паралельно з планами щодо підвищення зарплат, уряд прогнозує значне зменшення кількості школярів та загальноосвітніх закладів. Ці тенденції можуть вплинути на оптимізацію освітнього процесу та перерозподіл ресурсів.

Очікувані зміни в системі освіти:

У 2024 році в Україні налічувалося понад 4 млн учнів та 13 026 шкіл.

Вже у 2025 році кількість учнів, за прогнозами, скоротиться на 200 тисяч, а шкіл – до 12,6 тисячі.

Надалі очікується подальше зменшення цих показників: до 10,5 тисяч шкіл та меншої кількості учнів до 2028 року.

Ці дані свідчать про те, що освітня система адаптуватиметься до нових реалій, а підвищення зарплат може стати ключовим інструментом для залучення та утримання висококваліфікованих кадрів, незважаючи на зменшення кількості учнів та закладів.