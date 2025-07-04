В Украине официально изменили напряжение в розетках: что следует знать потребителям?
С июля 2025 года в Украине действует новый стандарт номинального напряжения в электрических сетях – 230 В вместо привычных 220 В. Это решение закреплено постановлением НКРЭКУ и согласовывается с новой редакцией национального стандарта ДСТУ EN 50160:2023, гармонизированного с европейским EN 50160. Внедрение нового показателя является частью энергетической интеграции Украины в европейскую систему.
Как это влияет на быт и кошельки потребителей?
В компании ДТЭК сразу же заверили, что никакого влияния на размер счетов за электроэнергию нет. Цена зависит от количества потребленных киловатт-часов, а не от уровня напряжения.
“Как это повлияет на клиентов ДТЭК? Никак. Счета те же. Вы платите за количество электроэнергии, а не за напряжение“, — отметили энергетики.
Также специалисты подчеркивают, что бытовая техника не пострадает. Большинство современных приборов уже давно рассчитаны на 230 В, а незначительные отклонения считаются допустимыми. В случае выхода за эти пределы потребители могут обращаться в ОСМД, управляющие компании или непосредственно в ДТЭК. Проблема должна быть устранена в течение 15 рабочих дней.
Что важно знать о переходе на 230 В?
Вот что говорят об этом эксперты:
- Замена проводки не обязательна. Однако в старых домах рекомендуется проверить состояние электросетей.
- Стабилизаторы могут оказаться ненужными. Новый стандарт обеспечивает более стабильное напряжение, что позволит сэкономить на дополнительном оборудовании.
- Меньше потерь энергии. Благодаря унифицированному показателю система будет работать эффективнее, снижая потребление в пиковые часы.
- Бытовые приборы работают как раньше. Все современные устройства совместимы с новым стандартом и не выйдут из строя.
Переход на европейский стандарт – это шаг к энергетической интеграции Украины с ЕС. Он не создает неудобств для населения, не нуждается в модернизации бытовых приборов и наоборот — может быть экономически более выгодным.