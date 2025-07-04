В Украине официально изменили напряжение в розетках: что следует знать потребителям?

С июля 2025 года в Украине действует новый стандарт номинального напряжения в электрических сетях – 230 В вместо привычных 220 В. Это решение закреплено постановлением НКРЭКУ и согласовывается с новой редакцией национального стандарта ДСТУ EN 50160:2023, гармонизированного с европейским EN 50160. Внедрение нового показателя является частью энергетической интеграции Украины в европейскую систему.

Как это влияет на быт и кошельки потребителей?

В компании ДТЭК сразу же заверили, что никакого влияния на размер счетов за электроэнергию нет. Цена зависит от количества потребленных киловатт-часов, а не от уровня напряжения.

“Как это повлияет на клиентов ДТЭК? Никак. Счета те же. Вы платите за количество электроэнергии, а не за напряжение“, — отметили энергетики.

Также специалисты подчеркивают, что бытовая техника не пострадает. Большинство современных приборов уже давно рассчитаны на 230 В, а незначительные отклонения считаются допустимыми. В случае выхода за эти пределы потребители могут обращаться в ОСМД, управляющие компании или непосредственно в ДТЭК. Проблема должна быть устранена в течение 15 рабочих дней.

Что важно знать о переходе на 230 В?

Вот что говорят об этом эксперты:

Замена проводки не обязательна. Однако в старых домах рекомендуется проверить состояние электросетей. Стабилизаторы могут оказаться ненужными. Новый стандарт обеспечивает более стабильное напряжение, что позволит сэкономить на дополнительном оборудовании. Меньше потерь энергии. Благодаря унифицированному показателю система будет работать эффективнее, снижая потребление в пиковые часы. Бытовые приборы работают как раньше. Все современные устройства совместимы с новым стандартом и не выйдут из строя.

Переход на европейский стандарт – это шаг к энергетической интеграции Украины с ЕС. Он не создает неудобств для населения, не нуждается в модернизации бытовых приборов и наоборот — может быть экономически более выгодным.